حكومة شمال دارفور تنفي نزوح الأهالي من مناطق (عين سيرو)

عين سيرو 1 يونيو 2017 - نفي والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف ابراهيم، نزوح المواطنين بمناطق (عين سيرو) بعد المعارك التي شهدتها ولايتي شرق وشمال دارفور الأسبوع الماضي.
- قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).. صورة من (سونا)
وخاطب الوالي،الخميس،الأهالي وقوات الدعم السريع بالمنطقة، التي وصلها برفقة قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان "حميدتي" واعضاء لجنة الأمن بولاية شمال دارفور.
ودعا يوسف المواطنين لتجاهل الأصوات التي تدعوهم للنزوح والذهاب الى المعسكرات، وأضاف " لن نسمح لاي كائن من كان ان يعتدي عليكم أو يأخذ حقكم وكل من يتعرض لإعتداء عليه التبليغ فورا لقائد القوة".
وكان علي آدم طاهر أحد أعيان منطقة عين سيرو قال لـ "سودان تربيون" قبل يومين إن بعض منسوبي قوات الدعم السريع هاجموا المنطقة بقيادة القائد "محمدين أركو جلو" وهو قيادي انشق عن حركة مني أركو مناوي، وانضم للحكومة حيث تم دمجهم في قوات الدعم السريع.
وتابع "هذا القائد له غبن قديم مع بعض الناس في تلك المناطق، ما أدى لفرار آلاف المدنيين صوب الجبال".
ومضي يقول "يعيشون أوضاعا صعبة، بعضهم في جبال كولا، وديري، وأدري ومترج".
لكن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان "حميدتي" شدد على عدم وجود نزوح بالمنطقة، وأشار الى أن من قصدوا الجبال عادوا أدراجهم، متعهدا بتأمين المنطقة.
وأوصى قوات الدعم السريع بعين سيرو بعدم الوقوع في أي أخطاء، قائلا" تعليماتنا واضحة وأي خطأ لن نقبله وأصيناكم كثيرا بان تعطوا المحتاج وتمضوا علي الطريق المستقيم".
وتوعد حميدتي بحسم الحركات المسلحة وملاحقتها فى الجبال والخيران، ووجه قواته بالبقاء بالمنطقة من أجل حسم المتفلتين، مطالباً مواطني المنطقة بضرورة إخلاص النوايا ووحدة الصف والتعاون مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؛ وذلك بعدم إيواء المسلحين.
وكشف القائد الميداني بقوات الدعم السريع العميد عصام صالح فضيل ان قوات الدعم السريع تمكنت من من الإستيلاء على 18 سيارة لاندكروزر منها اثنين اسعاف بمنطقة "عين سيرو " بالاضافة الى أسلحة قال انها تعكس تطورا في تسليح حركات دارفور.
وأضاف"من بين المقبوضات التي تؤشر لتطور جديد في تسليح متمردي دارفور،سلاح (الكورنيت) الموجه بالليزر ويضرب مسافة سبعين كيلومتر".
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