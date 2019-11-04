حكومة ياي تناشد (الهجرة) باستئناف عمل مراكز فحص الايبولا

جوبا 4 نوفمبر 2019- ناشدت حكومة ولاية نهر ياي بجنوب السودان الاحد منظمة الهجرة الدولية إعادة افتتاح مراكز فحص الايبولا التي اغلقتها عقب مقتل 3 من موظفيها الاسبوع الماضي.

ممرضة تعالج رجل يشتبه اصابته بإيبولا السودان،أوغندا ،(ا ف ب)

وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة علقت ستة مراكز فحص للمرض على الحدود بين جنوب السودان وجمهورية الكنغو، وقالت إنها لن تستأنف إلا بعد ضمان الامن لموظفيها.

وجاء ذلك بعد ساعات من مقتل الموظفين الثلاثة في اشتباكات بين قوات متحاربة في وسط الاستوائية على الحدود مع الكونغو.

وقال نائب حاكم ولاية نهر ياي،ياستو بابا، انهم يبذلون الجهود لتحسين الوضع الامني للسماح للمنظمات الإغاثة بمواصلة عملها الاعتيادي في نقاط حدود جنوب السودان .

وأشار الى عقدهم اجتماع مع المسؤولين بالمنظمة الدولية الذين وعدوا باستئناف العمل في مراكز فحص الايبولا على الحدود -حد قوله.

وقتل 15 من عمال الإغاثة على الأقل بحسب تقارير منذ نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان بعد اتهام الرئيس سلفا كير لنائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب في منتصف ديسمبر 2013.

وأدى الصراع في جنوب السودان إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.