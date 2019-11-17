حمدوك يبحث مع (سيمنز) الألمانية تعزيز مجالات الطاقة والكهرباء

الخرطوم 17 نوفمبر 2019 - بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، مع المدير التنفيذي لشركة "سيمنز" الألمانية، سابين دالومو، تطوير آفاق التعاون والمشروعات المشتركة بين الشركة الألمانية، والجهات المختصة بالسودان، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

ورحب حمدوك بعمل شركة "سيمنز" بالسودان، وأكد أن السودان أبوابه مفتوحة للشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد.

وأعلن حرص الحكومة الانتقالية على توسعة الشبكة القومية للكهرباء لتغطى كافة مناطق السودان.

من جهته أكد، دالومو، استعداد الشركة لتعزيز التعاون مع الحكومة الانتقالية في كافة المجالات خاصة مجالي الكهرباء والطاقة.

والأسبوع الماضي، أعلن السفير الألماني بالعاصمة الخرطوم، أولريش كلوكنر، عودة الشركات الألمانية للعمل في السودان، وعلى رأسها الشركات العاملة في مجال الكهرباء.

وفي سبتمبر الماضي، وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، العاصمة الخرطوم، برفقة وفد كبير يضم 30 مسؤولا، لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وسبق أن زار وفد برلماني ألماني، السودان، مؤخرا، والتقى عددا من كبار المسؤولين.

كما زار المدير العام لإدارة إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الوسط والأدنى بالخارجية الألمانية السفير فيليب إكرمان، البلاد في أغسطس الماضي.

ويعاني السودان من نقص في توليد الكهرباء خاصة في فيصل الصيف، حيث تشهد البلاد قطوعات الكهرباء لأكثر من 8 ساعات يوميا.