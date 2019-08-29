حمدوك يتحفظ على مرشحي وزارات الصناعة والتجارة والآثار والسياحة

الخرطوم 29 أغسطس 2019 ــ علمت "سودان تربيون" أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تحفظ على مرشحي قوى الحرية والتغيير لوزارات الصناعة والتجارة، والآثار والسياحة، لعدم كفاية السير الذاتية الخاصة بهم.

قادة (الحرية والتغيير) أثناء اجتماع في أديس أبابا .. الثلاثاء 23 يوليو 2019 (الجزيرة)

وقال مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير لـ "سودان تربيون" إن رئيس الوزراء أعاد القائمة لقوى الحرية والتغيير وطلب مزيداً من الأسماء في المناصب المشار إليها.

وأوضح أن اللجنة الخماسية بقوى الحرية والتغيير والخاصة بالترشيحات ستجتمع مساء اليوم الخميس لدراسة أسماء جديدة بعد ترشيحها لشغل المواقع المذكورة.

وأضاف "تحفظ حمدوك كان على الأسماء المرشحة لمناصب الصناعة والتجارة وهيئة الآثار والسياحة لعدم كفاية السير الذاتية لهم، لذلك أعاد القائمة لقوى الحرية والتغيير ليدفعوا له بمزيد من المرشحين".

وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن في تصريح مقتضب الأربعاء عن تأجيل التشكيل الحكومي لمدة 48 ساعة، قائلاً إنه تم "الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد".

وطبقا للمصفوفة الزمنية المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فإن إعلان الحكومة الجديدة كان ينبغي أن يكتمل في 28 أغسطس على أن تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء في تكوينه الجديد مطلع سبتمبر.

وتوقع المصدر أن تقوم قوى الحرية والتغيير بتسليم القائمة مجدداً لرئيس الوزراء يوم الجمعة على ان يتم اعلان التشكيل الوزاري يوم السبت.

ونفى المصدر وجود اي خلافات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من جهة وبين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري من جهة أخرى.

وذكر أن المكون العسكري ليس له الحق في ان تتشاور قوى الحرية والتغيير معه في قائمة المرشحين قبل تسليمها إلى رئيس الوزراء، وفقا لما ورد في تقارير صحافية.

وأضاف "حسب الوثيقة الدستورية فإن قوى الحرية والتغيير هي التي تختار الأسماء المرشحة للوزارات عدا "الدفاع والداخلية" ويتم عرضها على العساكر ضمن المجلس السيادي للاعتماد فقط.