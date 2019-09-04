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حمدوك يتولى ترتيبات اللقاء المباشر بين كير ومشار في جوبا

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جوبا 4 سبتمبر 2019- توقع مسؤول في حركة التمرد الرئيسية بجنوب السودان بقيادة رياك مشار الثلاثاء أن يتولى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ترتيبات اللقاء المباشر بين رئيس البلاد سلفا كير ومنافسه مشار.

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سلفا كير ومشار بحثا في الخرطوم تنفيذ اتفاق السلام (سونا) - ارشيف

وقال عضو حركة مشار أجوك ماكور للصحفيين في جوبا "هناك الآن تحرك من الحكومة السودانية لعقد لقاء مباشر بين زعيم المعارضة رياك مشار والرئيس سلفا كير في جوبا بإشراف رئيس الوزراء السوداني الجديد الذي سيأتي مع الدكتور مشار".

ولم يكشف مسؤول التمرد عن موعد الاجتماع.

وفي الشهر الماضي، عقدت الكتلة الإقليمية (الإيقاد) اجتماعًا تشاوريًا في أديس أبابا بإثيوبيا لأطراف السلام في جنوب السودان لمناقشة الترتيبات الأمنية وعدد الولايات.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان وقدم توصيات بشأن المضي قدماً.

وانحدر جنوب السودان إلى حرب أهلية في أواخر 2013 عندما اتهم الرئيس كير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب. وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.

وفي سبتمبر 2018، وقعت الأطراف المتصارعة في جنوب السودان اتفاق سلام نهائي في أديس أبابا بعد مفاوضات توسطت فيها الحكومة السودانية وتفويض من الكتلة الإقليمية.



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