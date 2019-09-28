حمدوك يدعو واشنطن لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

حمدوك يلقي كلمة السودان في الأمم المتحدة.. السبت 28 سبتمبر 2019

الخرطوم 28 سبتمبر 2019- دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الولاية المتحدة الاميركية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدم مواصلة معاقبة شعب السودان بجريرة نظام كان هو المتضرر الأول منه، والفاعل الرئيس في الإطاحة به وتخليص العالم من شروره.

وقال حمدوك في كلمته أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، فجر السبت "إننا ندعو للاستجابة سريعا لهذا المطلب العادل، ودعم تنفيذه بشكل عاجل يتيح لنا الإسراع في خطوات إعادة البناء والتنمية في السودان، ومحو آثار العقود الثلاثة المظلمة من التيه الذي تخبط فيه السودان تحت سلطة النظام السابق".

وحظيت كلمة حمدوك باهتمام محلي وعالمي واسع وترقبها السودانيون حتى ساعات الصباح الأولى كما تجمع عدد كبير من السودانيين أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة هاتفين بشعارات الثورة والتغيير وقوبلوا باستجابة واسعة من رئيس الوزراء الذي انضم إليهم وصافحهم جميعا مرددا معهم الهتاف.

وقال حمدوك في كلمته "ثورتنا المجيدة أتت ليطوي السودان صفحة عهد مظلم من العزلة الدولية والإقليمية التي أورثت الدولة السودانية قائمة طويلة من الجزاءات الدولية والعقوبات التي لا يزال أبرزها وجود اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتابع، "أبدا لم يكن شعب السودان راعيا أو داعما للإرهاب، بل كان ذلك هو النظام الذي انتفض وثار عليه شعبنا حتى خلعه، ولقد ألحقت هذه العقوبات بشعب السودان صنوفا وأنواع شتى من المعاناة".

ووجد السودان مساندة لافتة من دول العالم لرفع اسمه من اللائحة الأميركية السوداء وتحدث قادة دوليين على منصات الأمم المتحدة مطالبين واشنطن بمحو السودان من تلك القائمة تقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس المري عبد الفتاح السيسي وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعلن حمدوك التزام حكومته بكافة المواثيق والعهود الدولية والدبلوماسية لحسن الجوار واحترام المبادئ الأساسية للصداقة والتعاون بين الشعوب، واحترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فضلا عن التزامهم المبدئ بالعمل على المساهمة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف، "إننا في حكومة الثورة الانتقالية، نؤمن بأن العلاقات بين الدول ينبغي أن تُبنى على أساس خدمة المصالح المشتركة والتعاون الإيجابي من أجل مصلحة الشعوب، وأن عالمنا بخيراته وثرواته وموارده، يتسع لنا جميعا للعيش فيه برخاء ورفاه وسلام".

وأكد حمدوك أن الدعم المباشر من المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والنرويج)، بالإضافة إلى إثيوبيا، ومصر، وجنوب السودان، وتشاد، والسعودية والإمارات ساهم في جعل انتصا الثورة ممكنا.

وفي 21 أغسطس الماضي، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 -2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الأمم المتحدة و57 دولة تدعم حكومة السودان

وأعلنت الأمم المتحدة و57 دولة وستة مؤسسات دولية، السبت، دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالخرطوم.

وأشار بيان أصدره "استيفان دوغريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تلقته "سودان تربيون"، إلى أن "الاجتماع رفيع المستوى حول السودان، عقد على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، وحضرته وفود 57 دولة عضو وست منظمات دولية بالإضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة".

ورحب البيان بإعلان رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك، عن أولوياته في الفترة المقبلة، وعلى رأسها وقف الصراع مع الجماعات المسلحة وبناء سلام شامل.

وأوضح البيان أن "المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة الانتقالية السودانية وشجعوها على العمل بشكل جماعي".

ورحبت الوفود بالتزام حكومة السودان بزيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات العمليات السياسية، بما في ذلك تعيين أول وزيرة خارجية للسودان.