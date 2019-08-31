حمدوك يرأس وفد السودان الى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك

الخرطوم 31 أغسطس 2019- يقود رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وفد السودان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ينيويورك أواخر الشهر المقبل.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

وأظهرت قائمة المتحدثين في الاجتماعات الصادرة من الجمعية العامة التي اطلعت عليها "سودان تربيون" اسم رئيس الوزراء السوداني بين قادة العالم الذين سيخاطبون الاجتماعات السنوية ، وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء الالمانية انجيلا ميركل وزعماء آخرين.

وسيقدم حمدوك خطابه في 27 سبتمبر كأرفع مسؤول سوداني يشارك في هذه الفعالية منذ العام 2010، حيث كان نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه آخر من القى خطابا هناك.

ويعتقد مراقبون ان مشاركة حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة ذهبية للسودان لحصد مزيد من الدعم والتأييد الدوليين للعبور خلال المرحلة الانتقالية.

كما تعطي هذه السانحة الفرصة لرئيس الوزراء لعقد لقاءات مع قادة العالم ومناقشة قضايا اعفاء الديون وإقالة عثرة الاقتصاد السوداني المأزوم علاوة على تمكينه من مناقشة المسؤولين في الولايات المتحدة لتسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يفتح الباب واسعا أمام مزيد من المساعدات الدولية.

وأكد عضو المجلس السيادي شمس الدين الكباشى، مشاركة رئيس الوزراء في اجتماعات نيويورك.

وقال فى تصريح نشر السبت، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تلقى دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنه رأى أن يمثل السودان فى الاجتماعات التي وصفها بالمهمة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.