حمدوك يستكمل حكومته بتعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية

الخرطوم 15 أكتوبر 2019- استكملت الحكومة الانتقالية في السودان الثلاثاء مقاعدها البالغة 21 وزيرا باعتماد تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية والنقل.

وزيرا النقل والثروة الحيوانية يؤديان القسم أمام رئيس مجلس السيادة

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبد الله حمدوك الخاص بتعيين كل من علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيراً للثروة الحيوانية، وهاشم طاهر شيخ طه وزيراً للبنى التحتية والنقل.

ووجه المرسوم الدستوري الجهات المختصة بوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ، فيما وجه قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالتعيين وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وأدى الوزيران القسم أمام البرهان بحضور رئيس الوزراء ورئيسة القضاء.

ووزير الثروة الحيوانية علم الدين أبشر من مواليد العام 1977 وينحدر من مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق، حيث تلقى تعليمه الاولي هناك قبل أن يتخرج من جامعة الخرطوم كلية الطب البيطري في العام ٢٠٠٢.

وتشير سيرته الذاتية الى تدرجه في العمل بشركات ذات صلة بالثروة الحيوانية والبيطرة كما عمل بوزارة الثروة الحيوانية قبل أن يعار في 2014 الى المملكة العربية السعودية.

أما وزير البنى التحتية هاشم شيخ طه فتعود أصوله الى شرق السودان.

وكان مؤتمر البجا القومي أعلن في وقت سابق دعمه لترشيح طه، ضمن توليفة مجلس الوزراء.

وقال الحزب في بيان، خلال سبتمبر الماضي أن مقعد الشرق بمجلس الوزراء حق مكفول، وفقاً لتمثيل الأقاليم في مؤسسات الأجهزة التنفيذية الاتحادية.

وأظهر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حرصا لافتا على ضرورة أن يراعي التكوين الوزاري التمثيل الواسع للأقاليم السودانية، دون اغفال الكفاءة والخبرة بنحو يخلق حالة من الانسجام وسط الطاقم التنفيذي