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حمدوك يقيل مدراء ورؤساء مجالس إدارات جامعية من قادة نظام البشير

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الخرطوم 3 أكتوبر 2019- أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخميس قرارا بإعفاء 28 من رؤساء مجالس إدارات الجامعات الحكومية بجانب إقالة 35 مدير جامعة وأربعة نواب، وتعيين مدراء جدد.

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فدوى علي طه

وكان 32 مدير جامعة حكومية، أعلنوا الشهر الماضي استقالتهم احتجاجًا على تصريحات لوزيرة التعليم العالي التي وضعتهم أمام خياري الإقالة أو الاستقالة، سيما وأن غالب المدراء من مناصري نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وعين قرار رئيس الوزراء، 34 مدير جامعة بينهم المرشحة السابقة للمجلس السيادي، فدوى عبد الرحمن طه لتتولى إدارة جامعة الخرطوم، والحسن المثنى عمر الفاروق مديرا لجامعـة أمدرمان الإسلامـية، بجانب عوض سعد حسن محمد مديرا لجامعـة السودان للعلوم والتكنولوجيا وآخرين.

وتضمن القرار كذلك إزاحة رؤساء مجالس الادارة في الجامعات بعد أن تبين أنهم من قادة النظام المعزول على رأسهم وزير الخارجية السابق الرئيس المختار حديثا لرئاسة حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور حيث يرأس مجلس إدارة جامعة بخت الرضا، الى جانب عوض الجاز الذي يرأس مجلس إدارة جامعة عبد اللطيف الحمد، والنائب السابق للبشير حسبو ممد عبد الرحمن الذي يرأس مجلس إدارة جامعة الضعين، علاوة على رئيس الوزراء السابق محمد طاهر ايلا الذي يرأس مجلس إدارة جامعة البحر الأحمر، ومساعد البشير السابق فيصل حسن إبراهيم رئيس مجلس إدارة جامعة الدلنج،بالإضافة إلى العضو المنتدب لشركة زين في السودان، الفاتح عروة الذي يرأس مجلس إدارة جامعة النيلين، مضافا اليهم العشرات من منتسبي النظام المعزول.



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