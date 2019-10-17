(حمدوك) يواصل حملة الإعفاءات وسط الوزارات والمؤسسات الحكومية

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

الخرطوم 17 أكتوبر 2019- واصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس اصدار قراراته الرامية لإبعاد من يعتقد بولائهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير من الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى.

وأصدر قرارات جديدة أطاحت بوكلاء وزارات الري والتنمية الاجتماعية والزراعة، بتوصية من الوزراء، كما شملت الإعفاءات مسؤولين آخرين وجرى تعيين آخرين على الفور.

وأفاد إعلام مجلس الوزراء أن حمدوك أعفى رئيس الجهاز الفني للموارد المائية خضر محمد قسم السيد وعين مكانه صالح حمد حامد عمر وحسن أبو البشر نائباً له.

كما نحى وكيل وزارة الري أحمد حماد، وأوكل المهمة الى رحمة الله محمد موسى ووجه قراره وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والري والمواد المائية والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وأصدر رئيس الوزراء كذلك قرارا بتعيين محمد أحمد تركاوي وكيلاً لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، كما سمى محمد مدني الشابك وكيلاً لوزارة التنمية الاجتماعية، بعد أن أعفى أسمهان أحمد البشير من ذات المنصب.

وعين حمدوك نايلة محمد الحسن خلف الله مديراً عاماً لأكاديمية السودان للعلوم الإدارية.

وأنهى رئيس الوزراء في قرار آخر تكليف محمد السناري مصطفى بمفوضية العون الإنساني، واختار مكانه عباس فضل الله على كما عين حنان محمد عبد الكريم عباس مفوضاً عاماً للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، بعد إقالة محمد خير عمر العوض من المنصب.

وفي السياق أعفى ايضا أحمد الطيب السماني الطيب من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للتدريب.

وبتوصية من وزير التعليم عين حمدوك عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

وفي قرار منفصل أعفى رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة جامعة بابكر محمد توم.