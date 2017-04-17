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(حمر): مليشيا (درع الصحراء) ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المعدنين

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الخرطوم 17 أبريل 2017 ـ اتهمت قبيلة حمر مليشا مسلحة بواسطة الدولة تسمى (درع الصحراء) بإرتكاب جرائم قتل وحرق ضد أبرياء خلال نزاع قبلي وقع قبل عدة أيام بكردفان.

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صورة من مواقع التواصل الاجتماعي للنزاع بين قبيلتي الكبابيش والحمر بكردفان ـ 2 أبريل 2017

وشهدت مناطق بمحليتي النهود وأم بادر بولايتي غرب وشمال كردفان الأسابيع الماضية أحداثا دامية بين قبيلتي حمر والكبابيش بسبب نهب مواشي لقي خلالها العشرات مصرعهم.

وقتلت مجموعة مسلحة من قبيلة الكبابيش 36 معدناً من قبيلة حمر حرقاً بينما أصيب 13 آخرين بحروق متفاوتة بالقرب من منطقة (أم بادر) بولاية شمال كردفان.

وقالت قبيلة "حمر" في بيان تفصيلي لما جرى من أحداث تلقته (سودان تربيون) الإثنين، "إن جريمة حرق مواطنين أبرياء بالنار تشكل حالة عدوان ممنهج لمكون سكاني محدد، حرمته المواثيق والقوانيين الدولية الإنسانية التي صادق عليها السودان".

وأضاف البيان "ما تعرض له المعدنين الأبرياء فعل لا يجب تكييفه سوى أنه جريمة إبادة إنسانية منظمة وممنهجة إرتكبتها مليشيا (درع الصحراء) المتدرعة بأسلحة الدولة والتابعه لقبيلة الكبابيش، لذلك يجب تقديم كل المسؤولين عن هذه الجريمة للمساءلة والمحاكمة العادلة".

وأوضح أن المعدنين جرى دفنهم بليل في "سودري" بولاية شمال كردفان، بصورة لم تراع فيها مطلوبات العمل الجنائي، مردفاً "كأنهم بذلك يريدون إخفاء أثر الجريمة الانسانية البشعة التي غاب فيها الضمير والوازع الأخلاقي".

وطالب لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام بإستدراك الخطأ واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تستعدل مسار التحقيق الجنائي، وإن استدعى الأمر نبش الجثامين وإعادة تشريحها.

وقال بيان حمر "نحن نرى في طريقة دفن الضحايا إستعجالا غير مبرر من الجهات الرسمية لإخفاء الجرائم التي أرتكبت بحق أبناء حمر تحديدا، وهي جرائم ترقى إلى أن تكون ضد الإنسانية بنص القوانين الدولية، وجريمة حرق مواطنين أبرياء بالنار تشكل حالة عدوان ممنهج لمكون سكاني محدد".

وأوضح البيان المذيل باسم "اتحاد أبناء دار حمر" أن التعايش والتصالح مع "الكبابيش" تعززه روابط الأخوة والتواصل والتراحم والمصالح المشتركة، لكنه لن يكون قبل الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمات العادلة الرادعة، مبينا أن ما جرى لا يجب التعاطي معه باستسهال وإختزاله في "مجرد عمل اجرامي دبرته عصابات نهب من القبيلتين".

وطالبت حمر طبقا للبيان بحل مليشيا (درع الصحراء) لجهة أنها أصبحت مهددا أمنيا في المنطقة، خصوصا وأن قوامها قطاع الطرق ومحترفي الإجرام، وزاد "مما يؤكد ذلك أن أحد قادتها المدعو (محيميد) هو من قاد المجموعة الإجرامية التي ارتكبت الأفعال المآساوية من قتل وحرق المعدنين الأبرياء".

وشدد البيان على ضرورة إجراء تحقيق شامل وعادل ودقيق من جهات محايدة حتى يقف الرأي العام على حجم القصور الأمني والسياسي والإداري من ولايتي شمال وغرب كردفان في التعامل مع الأحداث، بجانب محاسبة المسؤولين عن الخلل الأمني.



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