حملات أمنية على تجار العملة بالخرطوم والجنيه يرتفع مقابل الدولار

الخرطوم 21 نوفمبر 2017 - ارتفعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الثلاثاء مسجلا 23 جنيهاً مقابل الدولار، مقارنة بـ25 جنيهاً الإثنين بعد ساعات من قرارات حكومية مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار.

الدولار الامريكي

واصدرت الحكومة السودانية، الاثنين قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، بعد بلوغه 28 جنيها يوم الخميس وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية -السوق السوداء-، وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد.

وتوقفت عمليات البيع والشراء وسط كبار التجار الثلاثاء، بعد حملات مكثفة تشنها السلطات الأمنية لليوم الثاني على التوالي لتوقيف المتعاملين في السوق الأسود والذين ينتشرون بشكل أساسي في وسط العاصمة الخرطوم.

وعزا تاجر يعمل بالسوق الموازي تحدث لـ "سودان تربيون" ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لإحجام كبار التجار عن عمليات البيع والشراء بسبب الملاحقات الأمنية، لكنه توقع ان يعاود الجنيه التراجع مجدداً أمام الدولار، لعدم امتلاك البنك المركزي لاحتياطات نقدية تغطي طلبات شركات الاستيراد والأدوية.

وسخر التاجر من الإجراءات الحكومية وقال" الكاش بقلل النقاش وبنك السودان لا يملك الدولار، لذلك لن يستطيع التحكم في سعر الصرف".

وتابع " السوق الموازي هو الذي يوفر الآن حاجة المسافرين وطالبي العلاج بالخارج وشركات الأدوية والشركات الكبيرة من اين سيحصل هؤلاء على الدولار لولا السوق الموازي".

وأضاف التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان ما يتم تداوله في السوق الموازي داخل السودان لا يمثل سوي "20% من نشاط تجار العملة، بينماً 80% يتم خارج البلاد والنسبة الأكبر في دول الخليج.

ونبه إلى ان كل تحويلات المغتربين يحتكرها السوق الموازي، وتصل لداخل البلاد بالعملة السودانية، فيما يتم شراء العملة الأجنبية من الشركات خارج البلاد، وقال " كل تحويلات المغتربين يتم تداولها خارج البلاد وهي محتكرة بالكامل لتجار العملة".

من جهته قال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية الثلاثاء إن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بربط متداول العملات بقضايا الإرهاب وتخريب اقتصاد البلاد أظهرت نتائج إيجابية على سعر الصرف.