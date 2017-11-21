 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

حملات أمنية على تجار العملة بالخرطوم والجنيه يرتفع مقابل الدولار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 نوفمبر 2017 - ارتفعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الثلاثاء مسجلا 23 جنيهاً مقابل الدولار، مقارنة بـ25 جنيهاً الإثنين بعد ساعات من قرارات حكومية مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار.

JPEG - 26.9 كيلوبايت
الدولار الامريكي

واصدرت الحكومة السودانية، الاثنين قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، بعد بلوغه 28 جنيها يوم الخميس وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية -السوق السوداء-، وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد.

وتوقفت عمليات البيع والشراء وسط كبار التجار الثلاثاء، بعد حملات مكثفة تشنها السلطات الأمنية لليوم الثاني على التوالي لتوقيف المتعاملين في السوق الأسود والذين ينتشرون بشكل أساسي في وسط العاصمة الخرطوم.

وعزا تاجر يعمل بالسوق الموازي تحدث لـ "سودان تربيون" ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لإحجام كبار التجار عن عمليات البيع والشراء بسبب الملاحقات الأمنية، لكنه توقع ان يعاود الجنيه التراجع مجدداً أمام الدولار، لعدم امتلاك البنك المركزي لاحتياطات نقدية تغطي طلبات شركات الاستيراد والأدوية.

وسخر التاجر من الإجراءات الحكومية وقال" الكاش بقلل النقاش وبنك السودان لا يملك الدولار، لذلك لن يستطيع التحكم في سعر الصرف".

وتابع " السوق الموازي هو الذي يوفر الآن حاجة المسافرين وطالبي العلاج بالخارج وشركات الأدوية والشركات الكبيرة من اين سيحصل هؤلاء على الدولار لولا السوق الموازي".

وأضاف التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان ما يتم تداوله في السوق الموازي داخل السودان لا يمثل سوي "20% من نشاط تجار العملة، بينماً 80% يتم خارج البلاد والنسبة الأكبر في دول الخليج.

ونبه إلى ان كل تحويلات المغتربين يحتكرها السوق الموازي، وتصل لداخل البلاد بالعملة السودانية، فيما يتم شراء العملة الأجنبية من الشركات خارج البلاد، وقال " كل تحويلات المغتربين يتم تداولها خارج البلاد وهي محتكرة بالكامل لتجار العملة".

من جهته قال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية الثلاثاء إن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بربط متداول العملات بقضايا الإرهاب وتخريب اقتصاد البلاد أظهرت نتائج إيجابية على سعر الصرف.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)

سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)

نزاعات الحدود والعمالة للأجنبي 2017-11-19 15:52:26 كتب: مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com أتفهم تماما حالة الحماسة والاندفاع، والهياج احيانا، التي تنتاب بعض السوادنة في أمر تبعية حلايب والنزاع القائم بشأنها مع الشقيقة مصر . لكن الحقيقة النجلاء تبقى وهي أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.