حميدتي : (الدعم السريع) أحبطت تهريب 1500 شخص عبر الحدود الليبيبة

الخرطوم 8 يناير 2017- كشف أحد ابرز قادة قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني، عن منعهم تهريب أكثر من 1500 شخص عبر الحدود السودانية الليبية خلال سبعة شهور.

حمدان دلقو الشهير بـ(حميدتي) أحد أبرز قادة (الدعم السريع) ..صورة ارشيفية من (smc)

ووصل الخرطوم الأحد 115 شخصاً اوقفتهم قوات الدعم السريع على الحدود الشمالية كانوا في طريقهم إلى ليبيا عبر التهريب، كما وضعت يدها على اربع سيارات تنشط في تهريب الذهب.

وقال قائد قوات الدعم السريع، اللواء محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" في مؤتمر صحفي بالخرطوم ، الأحد، إن الضحايا سيتم تسليمهم لوزارة الداخلية لإكمال الاجراءات،لافتا الى إن قوات الدعم السريع تمكنت من القبض علي أكثر من ألف وخمسمائة شخص مهرب منذ مايو 2016م وحتى اليوم .

وأشار الى أن السودان يعد من أكثر الدول مكافحة للتهريب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتطرف وتهريب السلاح. مؤكداً أن ذلك يأتي بفضل انتشار قوات الدعم السريع في كل المناطق الحدودية مع دول الجوار.

ونشطت قوات الدعم السريع بقيادة اللواء محمد حمدان دقلو (حميدتي) في مناطق الحرب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن منذ مطلع يوليو الماضي بدأت هذه القوات عمليات لتمشيط الصحراء الغربية بشمال السودان، للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأشار حميدتي إلى ان قوات الدعم السريع تبذل جهودا مقدرة في مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية خاصة وأن هذه العمليات تتم في الصحراء وهي مناطق وعرة وصعبة، الأمر الذي كبد قواته عددا من الشهداء والجرحى.

وطالب حميدتى المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار عن السودان حتي يتمكن من مكافحة تهريب البشر والاتجار به، مشيرا إلى ان الحصار انعكس علي كل قطاعات المجتمع في السودان.

وشدد على أن المجتمع الدولي لا بد ان يعي ان السودان من الدول التى تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ويستجيب لمتطلبات السودان خاصة فيما يلي رفع الحظر والعقوبات الاقتصادية .