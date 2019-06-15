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(حميدتي): الشعب السوداني فوضنا لتكوين حكومة (تكنوقراط)

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الخرطوم 15 يونيو 2019- قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان السبت إنهم حصلوا على تفويض من الشعب لتشكيل حكومة "تكنوقراط".

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حميدتي

وجدد محمد حمدان دقلو (حميدتي) في خطاب جماهيري بمنطقة "قري" شمال العاصمة الخرطوم،التأكيد على أن المجلس العسكري راغب في التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لكن الأخيرة أوقفته "لأن معاناة الشعب السوداني لا تهمه".

وشدد على أن الاتفاق هذه المرة لن يكون جزئيا، وأن كل الشعب سيكون ممثلا فيه.

وأضاف "لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط". لافتا الى انهم كانوا جزءا من التغيير الذي شهدته البلاد بعد أن تم "بشكل سلس" حسب تعبيره.

وتوصل المجلس الانتقالي في مايو الماضي الى تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير منحت بموجبه رئاسة الوزراء وكل مقاعد الحكومة التنفيذية علاوة على 67% من المجلس التشريعي، لكن الاتفاق تعثر على تشكيل المجلس السيادي حيث يتمسك القادة العسكريون بأغلبيته وحق الرئاسة بينما ترفض قوى المعارضة ذلك.

وتردد أن المجلس العسكري يريد خفض نسبة المقاعد التشريعية لقوى التغيير الى 55% بدلا عن 67% لتمكين مزيد من القوى الأخرى التي تمارس ضغوطا عنيفة على المجلس العسكري للمشاركة في الحكومة الانتقالية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال "سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا"، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

واتهم حميدتي "سفراء أجانب" – لم يسمهم -بالتآمر على البلاد.

وقال "بعض السفراء دمروا دولا أخرى وطردوا منها والآن موجودون داخل السودان".

ووعد بالكشف عن "المؤامرات المحاكة من هؤلاء السفراء على السودان قريبًا".



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