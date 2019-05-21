حميدتي: قوات الدعم السريع بالمرصاد لمن يخطط لزعزعة امن السودان

الخرطوم 21 مايو 2019- حذر نائب رئيس المجلس العسكري قائد قوات الدعم السريع جهات لم يسمها من المضي في مخططاتها لزعزعة الأمن وقال نحن لها بالمرصاد.

وتجيء هذه التحذيرات اثر مسيرة نظمها تيار نصرة الشريعة ودولة القانون هدد خلالها احد قادته محمد علي الجزولي بشن حرب على المجلس الانتقالي في حال تسليمه السلطة لقوى الحرية والتغيير دون سواها.

وتوعد الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي بالحسم كل توسل له نفسه التخطيط لإحداث تفلتات أمنية وزعزعة استقرار البلاد، وناشد قواته باليقظة والاستعداد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وقال عند مخاطبته قوات الدعم السريع باللواء (١٨٥ راجمات) بالمهندسين في أمدرمان مساء الاثنين، قال "إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى، وأضاف نحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن واستقرار البلاد"

إلى ذلك، دعا حميدتي قواته للالتزام بالانضباط مشددا على انها تتعرض لحملة تشويه شرسة، قائلاً "إن قوات الدعم السريع دائما تمر بالمحن لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء"

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وأضاف "الإعتداء على الناس ممنوع، وأنا عارفكم ما بتتوصوا لأن الدعم السريع قوة منضبطة، و أي زول يرتكب جُرم بنفصلوا فوراً ونقدمه للعدالة".

وكانت قوى الحرية والتغيير قد اتهمت قوات الدعم السريع بالاعتداء على المعتصمين في الشوارع المتاخمة لساحة الاعتصام امام القيادة العامة للجيش وادي ذلك إلى وفاة خمسة من الشباب المعتصمين واحد ضباط القوات المسلحة السودانية.