(حميدتي): موسى هلال متورط في مؤامرة ذات أبعاد خارجية

الخرطوم 27 نوفمبر 2017 ـ اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيس مجلس الصحوة موسى هلال بالتورط مع في مؤامرة بالاشتراك مع أطراف خارجية لخلخلة الأوضاع في دارفور.

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).. صورة من (سونا)

وتجئ هذه التصريحات بعد ساعات من الإعلان عن القبض على هلال في شمال دارفور.

وقال (حميدتي) إن موسى هلال "متورط في مؤامرة ذات أبعاد خارجية ضد السودان".

وكشف عن القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية ضمن مجموعة هلال ويمتلك أجهزة اتصالات متطورة وحديثة "مما يؤكد مشاركة أطراف أجنبية في زعزعة الأمن والاستقرار في دارفور"، حسب قوله.

وأكد (حميدتي) في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الاثنين، وصول هلال الى العاصمة الخرطوم وتسليمه للسلطات المختصة.

وأضاف "تم القبض على هلال وعدد من معاونيه وثلاثة من أبنائه المتورطين في الأحداث".

وأفاد مراسل لـ (سودان تربيون) في شمال دارفور بوصول طائره عسكريه الي مطار الفاشر صباح الإثنين، تقل موسي هلال وأبناءه الثلاثة "حبيب وفتحي ومحمد" علاوة علي ثمانية أشخاص آخرين يتبعون لقوات حرس الحدود بينهم "الدلول" و"مضوي" وهم مصابون بجروح.

وبحسب المراسل الذي استطاع الدخول الي المطار فإنه تم نقل هلال ومجموعته الى طائره أخرى وترحيلهم الى الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفاد بمنع التصوير داخل المطار ومنع المواطنين والمدنيين من الدخول أثناء وصول ومغادرة الطائرة التي تقل المعتقلين.

وأكد (حميدتي) أن الدولة ماضية في مشروع جمع السلاح وحسم المتفلتين والمتربصين بأمن البلاد.

وشدد على أن "قوات الدعم السريع ستواصل عملها في بسط هيبة الدولة بدون هوادة أو مجاملة لأحد مهما كان".