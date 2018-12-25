حميدتي يتهم مسؤولين بالتورط في أزمة شح النقد بالبنوك

الخرطوم 25 ديسمبر 2018 – وجه قائد قوت (الدعم السريع) محمد حمدان دقلو الشهير بـ (حميدتي) اتهامات صريحة لمسؤولين في الحكومة بالتسبب في أزمة السيولة التي تضرب البنوك السودانية منذ عدة أشهر وحث الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والقيام بكل واجباتها تجاههم.

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).. صورة من (سونا)

وحمل خطاب حميدتي الثلاثاء لهجة مختلفة اتسمت بالنقد الصريح للسلطات الرسمية قائلا إن مسؤولين تلاعبوا ما أدى لأزمة نقد حادة.

وكان الرجل يتحدث الى حشد من قواته وصلت الخرطوم من وادي هور دارفور والحدود الليبية بمنطقة طيبة جنوب الخرطوم قائلا " الى الآن لا نفهم ما يجري في البنوك .. لماذا يضع الشخص أمواله ولايجدها.. هناك تلاعب ولابد من محاسبة الفاسدين من المسؤولين".

وأرسل حميدتي تطمينات بشأن دواعي وصول القوات الى الخرطوم بالترافق مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة، وسارع لمحو الشكوك بشأن إمكانية دخولها خط المواجهة مع المحتجين وقمعهم.

وأوضح أن موعد وصول القوة كان محددا قبل وقوع أي أحداث مردفا " لم تأتي لإرهاب أي أحد"، قبل أن يستدرك بأنها ستكون بالمرصاد للمتمردين والمندسين.

ودعا حميدتي الحكومة الى توفير الخدمات للمواطن والإيفاء بواجباتها وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم. وشدد على أهمية تكثيف الرقابة على السوق والأسعار والتصدي للجشعين.