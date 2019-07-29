(حميدتي) يجري مباحثات مع الرئيس المصري في القاهرة

حميدتي زار القاهرة لساعات وكان في استقباله ياسر العطا .. الإثنين 29 يوليو 2019 "إعلام المجلس العسكري"

الخرطوم 29 يوليو 2019- أجرى نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" مباحثات الاثنين في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقشت تطورات الأوضاع في السودان.

وكان "حميدتي"، وصل العاصمة المصرية ظهرا في زيارة رسمية استغرقت ساعات.

وتعد هذه الزيارة التي لم تعلن القاهرة تفاصيلها الأولى لحميدتي إلى مصر، ولثالثة لمسؤول سوداني رفيع المستوى خلال شهرين.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية، أن اللقاء بين السيسي والمسؤول العسكري السوداني تناول "تطورات الموقف الحالي في السودان، وجوانب العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم".

وأكد السيسي خلال اللقاء على الموقف الاستراتيجي الثابت لبلاده تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه.

ونقل بيان عن إعلام المجلس العسكري، تلقته "سودان تربيون"، تصريحا عن حميدتي قال فيه إنه أطلع الرئيس المصري على تطورات الأوضاع في البلاد ومسار التفاوض بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" والحركات المسلحة علاوة على الأطراف السودانية الأخرى.

ووصف نائب رئيس المجلس العسكري الزيارة بالناجحة تم فيها الاتفاق على تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين كما أن الرئيس المصري اكد استعداد بلاده والتزامها بدعم السودان في هذه المرحلة.

ورافق حميدتي كل من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق ركن، محمد علي إبراهيم، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، اللواء ركن، إبراهيم جابر.

وسبق أن زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، القاهرة، في مايو الماضي، والتقى السيسي.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذي تؤيده مصر، السلطة عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي.

وتأتي زيارة حميدتي لمصر بعد أيام من اعتقال رئيس أركان الجيش السوداني، هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، بتهمة تدبير محاولة انقلابية بالتواطؤ مع قادة النظام السابق والحركة الإسلامية.

وكان عبد المطلب أنهى قبل أسبوع من توقيفه زيارة للقاهرة، حيث التقى السيسي في 17 يوليو الجاري.