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حميدتي يحذر الحركات المسلحة ويدعوها للسلام من الفاشر

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الفاشر 17 مايو 2017 ـ حذر قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" الحركات المسلحة والمتفلتين من القيام بأي نشاطات تعيق السلام بدارفور وقال إن الباب مفتوح لكل من أراد السلام وأياديهم بيضاء للمصافحة والحوار.

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البشير وبجواره (حميدتي) في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من (الدعم السريع) السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وقال حميدتي لدى مخاطبته تخريج 1487 من قوات الدعم السريع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الأربعاء، "هذه الدفعة هدية للشعب السوداني وللوطن الغالي خاصة وأن تدريبهم تمت بجرعات عالية تجعلهم يتصدون في كل الجبهات".

وأضاف أن قوات الدعم السريع تعمل على مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وزاد "نرسل رسائل من الفاشر الأولى للحركات المسلحة.. نحن دعاة سلام هلموا إلينا، والثانية للمتفلتين الذين ينتحلون صفة القوات المسلحة ويعملون على تاجيج الأجواء وإرهاب الناس أن يكفوا عن ذلك لأن قواتنا لهم بالمرصاد".

وتابع "نرسل رسالتنا بدون مجاملة والكلام الذي نقوله ملتزمين به كما نرسل رسالتنا للجماعة الفي ليبيا اللقطوا ليهم سيارات ومرتزقة وقالوا جايين ونحن باقي لينا شهر عشان يرفعوا الحظر من السودان، لكن والله قاعدين ما يخشوا".

وأشار إلى أن المتفلتين يشكلون ازعاجا أكثر من المتمردين، ولكن سيتم حسمهم، قائلا "أي سلاح يرجع المخزن وما دايرين لعب ولف ودوران وأي متفلت ربنا يهديه ونحن جاهزين لأي تفلت وأي كلام قلته انا مسؤول منه مسؤولية مباشره".

من جانبه قال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم إن قوات الدعم السريع تتميز بالقوة والبسالة، مضيفا "الدعم السريع صمام أمان البلاد ونوصيكم بتقوى الله ونحن قدامكم".

وذكر أن "أي شخص يفتكر أن البندقية بتجيب حاجة كذاب وأفضل أن يمد يده للسلام"، مؤكدا التصدي للمتفلتين أينما وجدوا.



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