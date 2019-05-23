(حميدتي) يصل السعودية ويؤكد عدم تسليم السلطة للراغبين في تصفية الحسابات

الخرطوم 23 مارس 2019- وصل نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) الخميس الى السعودية في أول رحلة خارجية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأعلن قبل ساعات من مغادرته إنهم لن يسلموا السلطة للراغبين في "تصفية الحسابات".

حميدتي وصل المملكة للمرة الاولى منذ الاطاحة بالبشير ..الخميس 24 مايو 2019

وسيحضر المسؤول السوداني وهو قائد قوات "الدعم السريع" ويتمتع بعلاقات جيدة مع قادة المملكة القمتين العربية والإسلامية التي تستضيفها الرياض، الاسبوع المقبل.

وتشارك قوات حميدتي منذ العام 2014 ضمن التحالف العربي الواسع بزعامة المملكة السعودية في حرب اليمن ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وقال نائب رئيس المجلس خلال زيارته لوزارة التربية والتعليم الخميس إن المجلس العسكري "لن يُسلم السلطة لمن يسعون إلى تصفية حساباتهم القديمة" كما انهم لن يسمحون بإنزلاق البلاد الى الهاوية.

وكشف عن اقتراحه تركيب "شاشات" ضخمة في ساحة الاعتصام لنقل جلسات التفاوض مباشرة للثوار حتى يكون الأمر في العلن وبعيدا عن الغرف المغلقة.

وأضاف "هذا الأمر قوبل بالرفض من البعض".