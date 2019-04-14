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(حميدتي) ينقل لدبلوماسي أميركي تطورات الأوضاع في البلاد

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الخرطوم 14 أبريل 2019- عقد القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم استيفن كوتسيس الأحد اجتماعا بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان (حميدتي) بالقصر الرئاسي.

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نائب رئيس المجلس التقى القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ..الأحد 14 أبريل 2019

وأفاد بيان عن المجلس العسكري بالسودان، أن المسؤول السوداني أبلغ الدبلوماسي الأميركي بالتطورات التي تشهدها البلاد والأسباب التي دفعت إلى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي.

وأطلعه كذلك على الخطوات التي اتخذها المجلس "للمحافظة على أمن واستقرار السودان".

ونقل البيان ترحيب القائم بالأعمال الأميركي بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار.

وأشار "كوتسيس" إلى ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية الأمريكية، حسب ذات المصدر.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية حسب قناة "سكاي نيوز عربية " إن القائم بالأعمال في الخرطوم طالب حميدتي بضرورة الاستماع الى "نداءات الشعب".

ويواصل مئات السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ "الحفاظ على مكتسبات الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.



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