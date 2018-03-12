(خارطة طريق) بين السودان وروسيا لبناء محطات طاقة نووية

الخرطوم 12 مارس 2018 ـ غادر مسؤول سوداني رفيع الخرطوم، الاثنين، متوجها الى موسكو لتوقيع "خارطة طريق" بشأن بناء محطات للطاقة النووية.

وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى

وتأتي الزيارة بعد نحو أربعة أشهر من إبلاغ الرئيس السوداني عمر حسن البشير نظيره الروسي فلاديمير بوتين رغبته بالتعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والكهرباء إن وزيرها معتز موسى توجه الى موسكو للاجتماع برئيس شركة الطاقة النووية الروسية (روسا توم) المملوكة للدولة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة محمد جاويش "إن الجانبين سيوقعان عددا من مذكرات التفاهم بما في ذلك خارطة طريق لتنفيذ خطة تطوير المحطة النووية".

وكان الوزير معتز موسى، كشف يوم السبت عن اتفاق مع روسيا للحصول على محطة نووية عائمة بسعات صغيرة لإنتاج الكهرباء، مع العمل على إكمال الدراسات اللازمة لإقامة محطة السودان النووية، خلال 8 أعوام، تحت إشراف ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وسبق أن وقع السودان وروسيا مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر 2017م في مدينة سوشي الروسية بحضور الرئيسين البشير وبوتين، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية في الخرطوم في ديسمبر 2017.