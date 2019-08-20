خبراء حقوق الإنسان يبدؤون مهمة في جنوب السودان وإثيوبيا

جوبا 20 اغسطس 2019- بدأ أعضاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان الإثنين مهمتهم الميدانية السابعة إلى جنوب السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا،وقالت الأمم المتحدة إن المهمة ستتم في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس 2019.

جلسة لمجلس حقوق الانسان في جنيف خلال العام 2015 .. صورة من (موقع الأمم المتحدة)

وسيكون الخبراء، بقيادة رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ياسمين سوكا، في جنوب السودان في الفترة من 19 إلى 24 أغسطس.

من المتوقع أن يجتمع المفوضون مع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الوزراء الرئيسيين وأعضاء المجتمع المدني والزعماء الدينيين والدبلوماسيين ووكالات الأمم المتحدة وموظفي بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بما في ذلك الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر، لمناقشة الوضع الحالي لحقوق الإنسان في البلاد.

وقال بيان صادر من الأمم المتحدة الاثنين " يعتزم المفوضون أيضًا زيارة المخيمات والمستوطنات الخاصة بالنازحين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مواقع حماية المدنيين التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لمقابلة الأشخاص الذين يعيشون هناك، وقادة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية".

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقدم اللجنة تحديثًا شفهيًا عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان إلى مجلس حقوق الإنسان في 16 سبتمبر 2019 وتقرير مكتوب شامل في مارس 2020.