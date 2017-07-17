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خبراء : علاج مشكلات السودان وجنوب السودان في احلال الديموقراطية والسلام

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الخرطوم 17 يوليو 2017- إتفق سياسيون ومحللون في العاصمة السودانية الخرطوم ،على أن علاج المشكلات القائمة فى دولتي(السودان وجنوب السودان) يتمثل فى تحقيق السلام والتحول الديمقراطي،وقال المفكر والسياسي البارز منصور خالد إن "الغباء السياسي" والحسد أضاع فرص عديدة علي السودان كان يمكن استثمارها بشكل افضل.

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منصور خالد

وانبري منصور خلال حديثه فى منتدي(السودان وجنوب السودان أفاق المستقبل) للدفاع عن اتفاقية السلام الشامل المعروفة بـ(نيفاشا) والموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في العام 2005م والتي مهدت لإنهاء حرب طويلة ،وانتجت بعدها انفصال السودان الى دولتين.

وقال ان الانتقاص من (نيفاشا) فيه ظلم، ممتدحا صناع الاتفاقية ووصفهم بانهم مجموعة متميزة سياسيا واقتصاديا واعلاميا.

وقال السياسي البارز الذي عمل لسنوات طويلة بجانب زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق ان اتفاقية نيفاشا متميزة وانها تحسبت لكل ما يمكن ان يحدث. مشيراً الى ان عائدات النفط بدلاً عن توظيفها في الزراعة والصناعة والتنمية تم إهدا رها في البيروقراطية.

من جهته أكد المحلل السياسي الطيب زين العابدين أن مشكلة السودان تتمثل فى سيطرة الحزب الحاكم وتعثر التحول الديمقراطي واستمرار الحرب بجانب الاوضاع الاقتصادية كما اشار الي وجود حرب اهلية طاحنة في جوبا بجانب الاوبئة ونذر المجاعة التي ضربت عدد من المناطق .

ووصف زين العابدين العلاقة بين الخرطوم وجوبا بـ"الباردة" فضلا عن الاتهامات المتبادلة بينهم، ودعا الحكومة السودانية لتنفيذ مخرجات حوار قاعة الصداقة بجانب محاربة الفساد ووقف الحرب وتحقيق السلام.

وشدد على عدم وجود سبب يمنع تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين الخرطوم وجوبا.

فى السياق قال عضو وفد الحكومة المفاوض فى نيفاشا السفير الدرديري محمد أحمد ان انفصال الجنوب كان رغبة لمواطني الشمال والجنوب.

وأعتبر التعامل مع ما يحدث فى جوبا من صراع دموي من خلال المثل السوداني(زيتهم فى بيتهم) بأنه خطأ وقصر نظر. مؤكداً أن المجتمع الدولي يتطلع الى أن يلعب السودان دور أكبر فى تهدئة الأوضاع بجنوب السودان وتحقيق السلام.



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