خبراء كينيون يشاركون في الوساطة السودانية من أجل سلام جنوب السودان

جوبا 8 أغسطس 2018 ـ ترسل الحكومة الكينية فريقاً من الخبراء للمشاركة مع الوسطاء السودانيين للمساعدة في الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن طرائق تنفيذ الاتفاق المنشط بشأن تسوية النزاع في جنوب السودان.

تحالف المعارضة بجنوب السودان (صورة لسودان تربيون)

ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الإيقاد فإن القرار أتخذه قادة الكتلة الإقليمية في الخرطوم في 5 أغسطس عندما قرروا أن يواصل الرئيس عمر البشير تسهيل المحادثات حتى يتم التوقيع على اتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان.

ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق كذلك على أن يرسل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا فريق من الخبراء لدعم العملية.

وكان من المقرر نقل المحادثات إلى نيروبي بعد التوصل إلى اتفاقات بشأن الترتيبات الأمنية والحكم في العاصمة السودانية الخرطوم، ومع ذلك قبل قادة الإيقاد إعادة فتح المناقشات حول عدد الولايات إلى جانب عملية تنفيذ الاتفاق الموقع.

وفي بيان صدر الثلاثاء رحبت اليابان بالاتفاق على المسائل العالقة في الحكم بين أطراف جنوب السودان وأشادت بالجهود التي تبذلها دول الإيقاد والسودان في هذا الصدد.

وقال بيان تلقته (سودان تربيون): "تأمل اليابان بشدة أن يواصل الطرفان التعاون بشكل بناء لضمان شمولية واستمرارية الاتفاقات".