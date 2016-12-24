خبير ألماني يشكك في صحة الأدلة ضد باسولي

الخرطوم 24 ديسمبر 2016 – لا يزال وسيط السلام لأزمة دارفور السابق ووزير خارجية بوركينا فاسو السابق جبريل باسولي قيد الاعتقال بدون تهمة، بينما نفى خبير صوتيات ألماني صحة الوثيقة الصوتية المقدمة ضده باعتبارها الدليل الاساسي في التهمة.

جبريل باسولي

وأطلع خبير الصوتيات هيرمان كونزيل، وهو أيضا مستشار للمحكمة الجنائية الدولية باسولي ومحاموه رسميا على نتائج المحكمة، في 14 ديسمبر الحالي.وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة البوركينية بيانا تنفي فيه أن التنصت على التلفون غير صالح للاستخدام.

و أكد البيان أن الأطراف لديها عشرة أيام لتقديم ملاحظاتها أو رفع مطالب جديدة بغرض اجراء مزيد من التحقيقات.

ويُتهم باسولي بدعم انقلاب عسكري ضد الحكومة المؤقتة قبل الانتخابات في سبتمبر 2015 ومع ذلك فقد فشلت الحكومة في تقديم دليل لإدانته بواسطة محكمة عسكرية.

وفي نوفمبر 2015 تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا لمحادثة هاتفية مزعومة حول الانقلاب وكيفية دعم الانقلابيين بين باسولي وصديقه رئيس الجمعية الوطنية ’’ الإيفوارية’’ غيوم سورو.

وادعى رئيس الوزراء يعقوب اسحق زيدا وفي ديسمبر من العام الماضي ، أن التسجيل الهاتفي تم التأكد من صحته، ولكن بعد أيام قليلة اعترف وزير الأمن علنا أن التسجيل لم يتم التحقق منه أبدا.

ومع ذلك، فإن المفوض العسكري رفع دعوة رسمية باعتباره ان التسجيل هو الدليل الوحيد ضد باسولي، في حين يطالب محاميه رفض هذا الدليل مؤكدين أن مصدره غير معروف وأن محتواه لم يتم التحقق منه.

وبعد تردد طويل قرر القاضي التشاور مع هيرمان كونزيل لتحليل سجلات الهاتف.

وقال مصدر مقرب من القضية لــ"سودان تريبيون" "إن باسولي ومحاميه لم يحصلوا على نسخة من التقرير حتى الان، لكنهم تم إطلاعهم فقط عن خلاصته من قبل مسجل المحكمة العسكرية.

وتساءل المصدر لماذا تم إبلاغهم يوم 14 ديسمبر الجاري في حين أن التقرير قد تلقيه يوم 24 نوفمبر الماضي، مضيفاً "أن المسجل قد كذب عندما قال انه تلقى التقرير يوم 5 ديسمبر الحالي"

ووفقا لموجز المسجل فإن الخبير شكك في الادعاء بأن الملف الصوتي كان تسجيلاً لمكالمة هاتفية.

وقال في نوفمبر الماضي خبير فرنسي " إنه لا يمكن عرض الملفات الصوتية كتسجيل مجز".

وفي بعض المقتطفات التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، تحدث الخبير الفرنسي عن مونتاج ’’ ربما ثلاثة أو أربعة مكالمات هاتفية مختلفة".

في وقت سابق من هذا العام ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في بوركينا فاسو، قرار أصدرته المحكمة العسكرية يرفض وجود محامين أجانب للدفاع عن وزير الخارجية السابق.