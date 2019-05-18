خبير أممي يدين الاستخدام المفرط للقوة في احتجاجات السودان

جنيف18 مايو 2019 - أدان خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اريستد نونوسي ، الجمعة الاستخدام المفرط للقوة الذي وقع هذا الأسبوع ضد المتظاهرين المطالبين بمرحلة انتقالية بقيادة مدنية ما ادى لمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص واصابة نحو مائة.

نونوسي في مؤتمر صحفي بالخرطوم 22 فبراير 2017

وفي 13 مايو ، أشارت التقارير إلى أن قوات مجهولة الهوية زعم أنها كانت ترتدي الزي الخاص بقوات الدعم السريع استخدمت الذخيرة الحية في الخرطوم ، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم ضابط بالجيش.

وبعد ذلك بيومين، ذكرت التقارير أن قوات الدعم السريع أطلقت ذخيرة الحية على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون منع إزالة الحواجز لفتح الطريق المؤدية إلى مقر قيادة الجيش.

وبينما أعلن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة لقوى إعلان الحرية والتغيير عن إحراز تقدم نحو ترتيبات الفترة الانتقالية في 14 مايو، تم تعليق المحادثات في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في 15 مايو.

و دعا الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونسي ، المجلس العسكري الانتقالي إلى الالتزام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين في جميع أنحاء السودان ، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن مستقبل بلدهم من خلال الوسائل السلمية. كما حث قوى إعلان الحرية والتغيير على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلمية الاحتجاجات ومنع الأعمال الاستفزازية خلال الاحتجاجات.

ورحب نونسي بالإعلان الصادر من المجلس العسكري الانتقالي في 13 مايو بشأن إنشاء لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة. "يتعين على السلطات إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل المبلغ عنها واستخدام القوة ضد المتظاهرين التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة".

وقال "أحث بقوة قوات الجيش والأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الدستورية للشعب السوداني".

كما دعا خبير الأمم المتحدة الجانبين إلى استئناف المحادثات والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية لضمان الانتقال السلس للسلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال مهلة 60 يومًا وفقًا لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الصادر في 30 أبريل 2019.

وأعرب خبير الأمم المتحدة عن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف للمساعدة في تأسيس دولة تراعي المطالب المشروعة للشعب السوداني وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.