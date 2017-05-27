 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 27 أيار (مايو) 2017

خبير: الحكومة الجديدة لن تغير الوضع الإقتصادي والتضخم سيوالي الارتفاع

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 مايو 2017 ـ توقع الخبير الاقتصادي السوداني، صدقي كبلو عدم حدوث تغيير كبير، في الحالة الإقتصادية المتردية التي يعيشها السودان بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مع توقعات باستمرار ارتفاع التضخم الشهور القادمة.

JPEG - 93.1 كيلوبايت
الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

ويشكو ملايين السودانيين من تراجع مستوى المعيشة، وإرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية بدون تدخل الحكومة لكبح جماح الأسعار أو الحد من التردي الإقتصادي.

وقال كبلو في تصريح لـ(سودان ترييون) السبت، إن مسالة تحسن الاقتصاد السوداني ليست مرتبطة بتعيين أشخاص جدد في إشارة الى وزراء القطاع الاقتصادي الذين تم تعيينهم مؤخرا.

وتابع "هي مرتبطة بالرأسمالية التجارية ذات الصلة بالأسواق الأجنبية خاصة في آسيا ودول الخليج العربي".

وتشكلت في السودان هذا الشهر حكومة جديدة باسم الوفاق الوطني انفاذا لمخرجات الحوار الوطني الذي جرى في البلاد على مدى ثلاث أعوام، وفي التشكيل الجديد تمت الإطاحة بكل وزراء القطاع الإقتصادي واستبدالهم بوجوه جديدة، بينهم وزير التجارة حاتم السر، الذي عرف بمعارضته الشرسة للنظام طوال العشرين عاما الماضية.

ونبه كبلو الى ان اتجاه التضخم نحو الارتفاع منذ نوفمبر 2016، يجعل الأمر غير واضح اضافة الى أن الاتجاه العام للتضخم يتطابق مع ضغطين تضخميين موسميين هما دخول شهر رمضان واقتراب العيد مع قرب بداية العام الدراسي في يوليو.

وأضاف "جميعها ستدفع التضخم الى اعلى مستوى حتى في الظروف العادية".

وواصل معدل التضخم في مارس الماضي ارتفاعه للشهر الثاني عشر على التوالي ووصل 34.68% جراء استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم الحكومي في نوفمبر الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي في يناير الماضي 32.86%، واستمر ارتفاع الأسعار بالرغم من قرار رفع العقوبات الأميركية عن السودان جزئيا، وما أعقبه من تحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كم هي قيمتك يا نخاس؟ رسالة إلى والي شرق دارفور ونظامه 2017-05-27 11:57:23 مبارك أردول لقد شاهدت فيديو الحديث العنصري المتخلف والموغل في الرجعية الذي أدلى به والي شرق دارفور أنس عمر، في حشد يقدر بالعشرات من أتباعه، كان معتليا ظهر عربته ويلوح بعصاته، وجاء خطابه القمئ على أثر معارك القوات (...)

إبراهيم أحمد محمد عثمان 2017-05-25 14:44:07 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com خطَّ الأستاذ إبراهيم الميرغني الأسبوع الماضي كلمةً مكتوبة يرُّدُ فيها على ناقديه الذين تبادلوا صوراً له في رحلة صيدٍ بإحدى بوادي السودان، ولم نستسغ في نقدهم التطرُّق لشؤون شخصية (...)

لماذا السنوسي.. ؟ 2017-05-22 21:43:10 بقلم : عبدالحميد أحمد على مدى شهور ومنذ وفاة الشيخ الترابي ظل الجدل دائراً حول إمكانية حدوث انشقاق داخل المؤتمر الشعبي لكن ذلك لم يحدث بعد وإذ تباهت قيادة التنظيم في أوقات عديدة بصلابة وحدتهم واتفاق كلمتهم وعبورهم (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.