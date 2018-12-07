خسائر فادحة في حريق محلج قطن صيني بأواسط السودان

الخرطوم 7 ديسمبر 2018 ـ أسفر حريق هائل شب، صباح الجمعة، في محلج صيني بمنطقة مارنجان في محلية ود مدني الكبرى بولاية الجزيرة عن إتلاف أقطان معدة للصادر بقيمة تتجاوز 16 ألف دولار.

حريق في محلج قطن صيني بمارنجان ـ الجمعة 7 ديسمبر 2018

ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن مصدر مسؤول بالإدارة العامة للدفاع المدني بولاية الجزيرة أن أسباب الحريق تعود إلى احتكاك الـ (فور كلبس) مع الأقطان الأمر الذي أدى لحدوث شرارة تسببت في الحريق الهائل.

وأكد أن الحريق استمر لسبع ساعات حيث بدأ عند الساعة 2:55 صباحا واستمر حتى الساعة 9:00 صباحا.

وأعلن ذات المصدر أن جملة الخسائر حسب التقديرات الأولية بلغت 500 بالة قطن محلوجة معدة للتصدير إلى جانب 250 قنطار قطن زهرة بكلفة تجاوزت 900 ألف جنيه "نحو 16.3 ألف دولار". ونفى وجود أي خسائر في الآليات والأرواح.