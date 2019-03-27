داريو: نظام الحكم في جنوب السودان يقسم جماعات المعارضة

جوبا 27 مارس 2019- قالت الحركة الشعبية الديمقراطية بقيادة حكيم داريو الثلاثاء إنها تختلف مع التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان حول نظام الحكم.

حكيم داريو

ومؤخراً اشتكت الحركة الشعبية الديمقراطية من أن المبعوث الخاص لجنوب السودان في الإيقاد اسماعيل ويس استبعدهم من المشاورات مع المجموعات الرافضة للانضمام إلى اتفاقية السلام المنشطة.

وقال داريو لـ (سودان تربيون) إن الحركة الشعبية الديمقراطية وحلفائها يطالبون بإنشاء ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي.

وزاد إن الحركة لا تؤمن بمشاركة السلطة من جانب النخب وبدلاً من ذلك تؤيد مشاركة السلطة القائمة استناداً على الحكم الفيدرالي القائم على ثلاث مناطق حكم ذاتي وهي أعالي النيل والاستوائية وبحر الغزال، وأضاف التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان يطالب بالعودة إلى 10 ولايات، في حين ندعو إلى إنشاء 3 مناطق تتمتع بالحكم الذاتي وتريد كسب المزيد من الدعم الشعبي لثلاث مناطق خلال الفترة الانتقالية وصنع الدستور".

ويعتقد التحالف الذي يرأسه داريو أن اختيار ممثلي البرلمان يجب أن يكون من خلال اتفاقيات الشعوب الإقليمية في أعالي النيل والاستوائية وبحر الغزال.

قال المبعوث الخاص لهيئة الإيقاد في جنوب السودان إسماعيل ويس إنه لن يعترف بأي جماعة تشكلت بعد توقيع اتفاقية السلام.

ومع ذلك، يجري ويس مشاورات مع مجلس وزراء الإيقاد بشأن ما إذا كان يمكنهم قبول إدراج التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان في العملية السياسية أم لا.

ورفع داريو شكوى إلى مجلس وزراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية متهماً اويس بالسعي للتشاور مع الجماعات المسلحة فقط.