(دبجو) يقيل مستشاريه و يعفي مسؤولي الأمانات بالحركة

الخرطوم 15 أغسطس 2017- قررت حركة العدل والمساواة السودانية بزعامة بخيت عبد الكريم ( دبجو) إعفاء مستشاري رئيس الحركة وأمناء المكتب التنفيذي ونوابهم من مواقعهم.

رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو

وإلتأم بالمركز العام للحركة الإثنين، إجتماع المكتب التنفيذي برئاسة (دبجو) وناقش حزمة من قضايا الراهن السياسي ورؤية الحركة للمستقبل والمشاركة السياسية.

وقال المتحدث الرسمي للحركة أحمد عبدالمجيد لـ (سودان تربيون) الثلاثاء،إن قرارا صدر بتكليف أمناء المكتب التنفيذي بتسيير أعباء الحركة لحين تكوين المكتب التنفيذي الجديد.

وأوضح أن القرارات اتي اتخذت اقتضتها ظروف المرحلة الجديدة والترتيبات الجارية لتحول الحركة الي حزب سياسي ، بما يقتضي التحضير الجيد لانتخابات 2020، والتفاعل أكثر مع القواعد ومؤيدي الحركة.

وأشار الى أن المكتب التنفيذي الجديد سيتولى أيضا من بين مهامه ،مراجعة الاتفاقية الموقعة في 2013 بالدوحة ،وما نفذ منها ولم ينفذ في مايخص عودة النازحين،الترتيبات الامنية ، الخدمة المدنية علاوة على مراجعة الموقف من توصيات الحوار الوطني.

واتهمت حركة (العدل والمساواة) بزعامة بخيت دبجو فى وقت سابق نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بوضع شراكة الحركة في حكومة الوفاق الوطني "على المحك"، وذلك بعد منح منسوبيها مقاعد ضئيلة في التعيينات بحكومة الوفاق الوطني والبرلمان

وأكد عبد المجيد أن تحفظاتهم بشأن تلك القسمة لازالت قائمة دون أن يطرأ جديد في موقف الحكومة، لاتا الى أن كل تلك القضايا ستخضع للمراجعة في المكتب التنفيذي الجديد.