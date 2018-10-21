 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

دبلوماسي أميركي: الترتيبات تجري لبدء مرحلة ثانية من الحوار مع الخرطوم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 أكتوبر 2018- قال القائم بالأعمال الاميركي لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس إن الترتيبات جارية لإطلاق المرحلة الثانية من الحوار بين السودان والولايات المتحدة.

JPEG - 29.4 كيلوبايت
استيفن كوتسيس القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم

ونظمت أمانة الشؤون الأميركية في حزب المؤتمر الوطني السبت حفل عشاء لموظفي السفارة الاميركية في الخرطوم بحضور نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم

وأشار الدبلوماسي الأميركي في كلمته الى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون القضية الأساسية في المرحلة الثانية من الحوار، لافتا الي الجهود الجارية من حكومة بلاده وسفارتها لتعزيز العلاقات المشتركة، قائلا انه يتطلع لبدء المرحلة الثانية من الحوار مع الخرطوم.

من جانبه لفت مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني محمد مختار حسين الي تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، مبديا تفاؤلا بشأن المخرجات المتوقعة للحوار المشترك.

وتعهد بالتعاون مع الإدارة الاميركية في عدد من المجالات المختلفة، منوها الي ان المرحلة الثانية من الحوار تتزامن مع انفراج علاقات السودان الخارجية واستئناف محادثات السلام مع المعارضة.

وفي اكتوبر 2017 رفعت الادارة الأميركية العقوبات عن السودان بسبب الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الخرطوم للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين والتعاون في مكافحة الإرهاب.

ومع ذلك لم ترفع واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والتقي وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد الشهر الماضي نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان في نيويورك علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتفق الجانبان على استئناف المحادثات وتطبيع العلاقات ورفع العقوبات المتبقية وخاصة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي يعتبر ضروريا لإعفاء السودان من الديون الخارجية والسماح له للحصول على الدعم الخارجي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مالم يقله مالك 2018-10-22 22:15:30 قراءة لبعض عناوين كلمة القائد عقار بقلم : أسامة سعيد بمناسبة ذكري ثورة اكتوبر المجيدة تقدم القائد مالك عقار بكلمة مهمة في ندوة لندن التي اقامتها قوى نداء السودان ، وإشتملت الكلمة علي عناوين في غاية الأهمية قصد بها (...)

ثم نعم لعودة الامام 2018-10-22 00:54:28 بقلم : محمد عتيق ‏أصبحت مشاعر الشك والتوجس هي التي تتقدم اغلب ردود أفعالنا عند كل قول أو حراك جديد على الصعيد العام ، ولا غرو فالازمة الوطنية في ذروة شمولها ‏وتضييقها الخناق ‏على رقاب البلاد والعباد ترفع درجات التوتر (...)

صلاح قوش في باريس... ما الجديد؟ 2018-10-20 21:51:41 بقلم : رشيد سعيد متابعة مثل هذا النوع من الزيارات التي يقوم بها قادة الأجهزة الأمنية و الاستخبارية للدول الأخرى تواجهها الكثير من المصاعب بسبب السرية التي تضرب من حولها. هذه التعقيدات تبدأ بتأكيد قيام الزيارة من عدمه و (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.