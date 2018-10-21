دبلوماسي أميركي: الترتيبات تجري لبدء مرحلة ثانية من الحوار مع الخرطوم

الخرطوم 21 أكتوبر 2018- قال القائم بالأعمال الاميركي لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس إن الترتيبات جارية لإطلاق المرحلة الثانية من الحوار بين السودان والولايات المتحدة.

استيفن كوتسيس القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم

ونظمت أمانة الشؤون الأميركية في حزب المؤتمر الوطني السبت حفل عشاء لموظفي السفارة الاميركية في الخرطوم بحضور نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم

وأشار الدبلوماسي الأميركي في كلمته الى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون القضية الأساسية في المرحلة الثانية من الحوار، لافتا الي الجهود الجارية من حكومة بلاده وسفارتها لتعزيز العلاقات المشتركة، قائلا انه يتطلع لبدء المرحلة الثانية من الحوار مع الخرطوم.

من جانبه لفت مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني محمد مختار حسين الي تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، مبديا تفاؤلا بشأن المخرجات المتوقعة للحوار المشترك.

وتعهد بالتعاون مع الإدارة الاميركية في عدد من المجالات المختلفة، منوها الي ان المرحلة الثانية من الحوار تتزامن مع انفراج علاقات السودان الخارجية واستئناف محادثات السلام مع المعارضة.

وفي اكتوبر 2017 رفعت الادارة الأميركية العقوبات عن السودان بسبب الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الخرطوم للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين والتعاون في مكافحة الإرهاب.

ومع ذلك لم ترفع واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والتقي وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد الشهر الماضي نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان في نيويورك علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واتفق الجانبان على استئناف المحادثات وتطبيع العلاقات ورفع العقوبات المتبقية وخاصة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي يعتبر ضروريا لإعفاء السودان من الديون الخارجية والسماح له للحصول على الدعم الخارجي.