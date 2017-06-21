دبلوماسي أميركي : واشنطن حريصة على السلام في السودان

الفاشر 21 يونيو 2017 – أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم استيفن كوتسيس، أن بلاده تدعم الأمن والإستقرار في السودان، وشدد على أن السلام الدائم ينبغي أن يبنى على أساس خارطة الطريق الأفريقية بصفها السبيل الأوحد لمعالجة الخلافت.

الوفد الأميركي لدى مغادرته الضعين الأربعاء 21 يونيو 2017 (سودان تربيون)

وانهى الدبوماسي الأميركي،الأربعاء، زيارة نادرة لولايات شمال ووسط وشرق دارفور، استغرقت ثلاث أيام وصف خلاصتها بالمثمرة.

وقال كوتسيس معلقا على تلك الجولة "قمت بزيارة لأرى بنفسي عواقب الحرب، ولكن أيضا رأيت التأثيرات الإيجابية للأفراد والمنظمات عندما يعملون معا في توفير الإحتياجات الإنسانية".

وتابع "أكدت لهم دعم الولايات المتحدة لسودان آمن ومستقر. ووضحت بشكل جيد أن المفاوضات لسلام دائم يجب أن يكون مبني علي خارطة الطريق الأفريقية وأنه السبيل الوحيد لحل الخلافات".

وأضاف القائم "ليس هنالك خيار للعودة للحرب. تشجع الولايات المتحدة جميع أهل المصلحة للاتفاق علي وقف العدائيات كبداية للعمل للسلام والاستقرار. أتمني العودة قريبا لدارفور لأري بنفسي التقدم من قبل الحكومة والمواطنين في تأمين السلام." .

واختتم القائم بأعمال السفارة ووفده الأربعاء زيارته الى دارفور بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور ووقف على الأوضاع في معسكر (نمر) وتحدث مع النازحين والاجئين على شرف اليوم العالمي للاجئين.