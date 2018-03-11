دبلوماسي أميركي يبحث مع مسؤول سوداني سلام دارفور والمنطقتين

الخرطوم 11 مارس 2018- بحث القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم، استيفن كوتسيس الأحد مع مساعد الرئيس السوداني، نائبه في الحزب سبل دعم السلام في دارفور والمنطقتين.

استيفن كوتسيس القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم

وقال فيصل حسن ابراهيم بحسب وكالة السودان للأنباء إن "الحكومة ملتزمة بتعزيز السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق".

كما امتدح المسؤول السوداني تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.

من جهته قال كوتسيس في تصريحات صحفية إنه بحث مع مساعد الرئيس السوداني "سبل دعم العملية السلمية في دارفور والمنطقتين".

ولاتزال مفاوضات السلام بين الاطراف السودانية في دارفور والمنطقتين والجارية بوساطة الاتحاد الافريقي متعثرة حيث فشلت آخر جولة خاصة بمنطقتي دارفور والنيل الازرق في التوصل لاتفاق وقف عدائيات.

وجدد الديلوماسي الأميركي التأكيد على دعم بلاده لمساعي السلام والاستقرار في السودان.