دبلوماسي أميركي يبحث مع مسؤول سوداني سلام دارفور والمنطقتين

الخرطوم 11 مارس 2018- بحث القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم، استيفن كوتسيس الأحد مع مساعد الرئيس السوداني، نائبه في الحزب سبل دعم السلام في دارفور والمنطقتين.
- استيفن كوتسيس القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم
وقال فيصل حسن ابراهيم بحسب وكالة السودان للأنباء إن "الحكومة ملتزمة بتعزيز السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق".
كما امتدح المسؤول السوداني تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.
من جهته قال كوتسيس في تصريحات صحفية إنه بحث مع مساعد الرئيس السوداني "سبل دعم العملية السلمية في دارفور والمنطقتين".
ولاتزال مفاوضات السلام بين الاطراف السودانية في دارفور والمنطقتين والجارية بوساطة الاتحاد الافريقي متعثرة حيث فشلت آخر جولة خاصة بمنطقتي دارفور والنيل الازرق في التوصل لاتفاق وقف عدائيات.
وجدد الديلوماسي الأميركي التأكيد على دعم بلاده لمساعي السلام والاستقرار في السودان.
أخر الآراء(وادي السنقير) .. عندما تغيب الدولة 2018-03-11 15:20:09 كتبت : سلمى التجاني تمثل ثقة الشعب في الحكومة عامل أساسي في إستقرار الدول ، باعتبار أن الحكومة هي سلطة الدولة. ويعني توفر الثقة أن المواطن على قناعةٍ بأن قادته يعملون للمصلحة العامة ، لكن الوقت الذي تتزعزع أو تغيب فيه (...)
نعمة الباقر وأمين حسن عمر 2018-03-09 08:08:42 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com أول أمس الثلاثاء ملأت الاعلامية السودانية نعمة الباقر سماء شبكة سي ان ان الامريكية حتى ضاقت عنها. ملأتها في ساعة الظهيرة من خلال برنامج (سي ان ان توك) التحليلي السياسي (...)
سلام عليها في يوم عيدها 2018-03-08 17:29:37 الإمام الصادق المهدي يقول منكفؤون لا عيد إلا ما جاء به النقل. الإنسانية تجربة مشتركة، فلا توجد ديانة أو ثقافة مستقلة بذاتها، فديننا هو ملة إبراهيم السامي الكنعاني؛ وتجربتها مفتوحة لكل تجارب الإنسانية، استصحبت منها (...)
المزيد