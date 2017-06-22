دبلوماسي أميركي يبحث مع نائب البشير العقوبات على السودان

الخرطوم 22 يونيو 2017 ـ قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم إنه بحث مع النائب الأول للرئيس السوداني، الخميس، بكري حسن صالح موضوع العقوبات الأميركية عن السودان.

القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس

ورفعت الولايات المتحدة بشكل جزئي في يناير الماضي، عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ العام 1997، وتنتظر الخرطوم أن يصبح قرار رفع الحظر كاملا ونهائيا في يوليو المقبل.

والتقى النائب الأول لرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي يوم الخميس بمكتبه القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم السفير استيفن كوتسيوس.

وقال كوتسيوس في تصريحات صحفية إن اللقاء تطرق الي العلاقات السودانية الأميركية وخاصة موضوع رفع العقوبات الأميركية عن السودان، والذي يتوقع أن يتم في 12 يوليو القادم.

وأكد الدبلوماسي الأميركي أنه أطلع النائب الأول للرئيس على نتائج زيارته لدارفور و"ما لمسه من تطورات أيجابية على صعيد الاستقرار بالمنطقة".

وقال إن اللقاء تناول أيضا موضوع وجود بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، مبينا أن النائب الأول للرئيس أكد أن حكومة السودان ستضطلع بدورها في حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم.

وأنهى استيفن كوتسيوس، يوم الأربعاء، زيارة نادرة لولايات شمال ووسط وشرق دارفور، استغرقت ثلاثة أيام، وصف خلاصتها بـ "المثمرة".