دبلوماسي أميركي يرحب بالتقدم في عملية سلام جنوب السودان

جوبا 10 أغسطس 2018- رحب السفير الأميركي لدى جوبا بالتقدم الذي حققته مؤخرا أطراف النزاع في جنوب السودان حيث وقعت الأخيرة اتفاقا بشأن الحكم واقتسام السلطة، مشددا في الوقت ذاته على أن السلام الناجح يقاس بمدى استعداد الأطراف للعمل معا والثقة ببعضها البعض.

توماس هوتشيك

وقال توماس هوتشيك في تصريحات لإذاعة (صوت أمريكا) الخميس إن واشنطن "متحمسة للتقدم الذي تم إحرازه في هذه المرحلة الحرجة".

وأضاف "نأمل حقاً أن يلتزم الطرفان بجهودهما للقدوم إلى طاولة المفاوضات وأن يكونا مستعدين لتقديم تنازلات عند الضرورة، وأن يلتزما أولاً وقبل كل شيء بوقف إطلاق النار، وكذلك العمل على إيجاد سبل لحل قضايا الصراع المتبقية".

ولفت الدبلوماسي الأمريكي إلى أن المعيار النهائي بشأن ما إذا كان هناك نجاح أم لا في عملية سلام هو مقدرة الأطراف على حل الصراعات من خلال الوسائل السلمية دون اللجوء إلى الأسلحة، وأردف " نحن نرغب في نجاح العملية ولكن قبل كل شيء ننظر إلى التزام الأطراف بالاتفاقية وما إذا كانت الأطراف تتقيد بوقف إطلاق النار، أعتقد أن التجنيد مستمر في ميليشيات مختلفة وهذا أمر لا يبشر بالخير بالضرورة".

وأشار إلى أنه يتعين على الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان - فصيل مشار بناء الثقة في دوائرهم الانتخابية والسير في الاتجاه الصحيح حتى يثق شعب جنوب السودان في هذه العملية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع المجتمع الدولي، قال السفير الأميركي إن هذه الحكومة أو الحكومة المستقبلية عليها أن تعمل من أجل تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات واضحة مثل إزالة المعوقات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين والتشاور مع المجتمع المدني.

وبشأن العقوبات المفروضة على جنوب السودان، قال الدبلوماسي إنه يجب على الناس الانتظار حتى تنفيذ اتفاق السلام.