دبلوماسي أميركي يستبعد حدوث انتكاسة في العلاقات مع الخرطوم

الخرطوم 11 يوليو 2017 ـ استبعد القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم استيفن كوتسيس، حدوث انتكاسة في العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، أيً كان القرار الذي ستصدره الإدارة الأميركية بشأن العقوبات الإقتصادية.

ترامب يوقع على الأمر التنفيذي الجديد للهجرة الاثنين 6 مارس 2017 .. (صورة وزعها البيت الأبيض)

وقال استيفن كوتسيس، في تصريحات صحفية الثلاثاء، "إن العلاقات السودانية الأميركية ستشهد تطورا مهما سواءً رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان أو لم ترفع".

وينتظر أن تبت الإدارة الأميركية يوم الأربعاء في أمر العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997، بإصدار قرار برفعها كلياً أو الإبقاء عليها أو تمديدها لفترة لاحقة.

وأكد كوتسيس أن "الجميع يترقب قرار الإدارة الأميركية غدا الأربعاء بشأن العقوبات، ولكن لا نريد الرجوع إلى الوراء مهما كان القرار".

واستبق وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور يوم الإثنين قرار الولايات المتحدة بإعلانه رفض الخرطوم أي قرار من واشنطن بخلاف رفع العقوبات كلياً.

في الأثناء حذر رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، من التصعيد والتعبئة العكسية ضد الولايات المتحدة في حال عدم الرفع النهائي للعقوبات، ونصح بالابتعاد عن سياسة ردود الفعل في التعامل مع هذا الملف.

وكانت مباحثات بين البلدين انتهت إلى اتفاق "خطة المسارات الخمسة" وهي شروط وضعتها واشنطن لرفع العقوبات عن الخرطوم، وتشمل تحسين دخول المساعدات الإنسانية، المساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، وقف القتال في "إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان"، والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.

وأصدر الرئيس السابق باراك أوباما في يناير الماضي أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن السودان كليا بحلول 12 يوليو حال التزم السودان بالشروط اللازمة في تقرير سيقدم للرئيس دونالد ترامب.