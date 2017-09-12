 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 12 أيلول (سبتمبر) 2017

دبلوماسي أوروبي: احترام حقوق الإنسان يدعم المصالحة والسلام بالسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 12 سبتمبر 2017 ـ قال رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الخرطوم، جان ميشيل دوموند، إن فتح المجال السياسي واحترام حقوق الانسان ستساعد السودان على مواصلة التقدم نحو المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار الاقليمي.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
ميشيل يهنئ مضوي ابراهيم بالخروج من المعتقل

وجاء تصريح الدبلوماسي الأوروبي، الثلاثاء، أثناء تقديمه التهنئة للناشط الحقوقي مضوي ابراهيم في منزل الأخير، بعد الإفراج عنه أواخر الشهر الماضي بموجب عفو رئاسي.

وأصدر الرئيس عمر البشير، في 29 أغسطس الماضي قرارا بالعفو العام عن إبراهيم وخمسة آخرين بعد 9 أشهر من الاعتقال على ذمة تهم تصل عقوبة بعضها للإعدام والسجن المؤبد.

وتحصد مسائل حقوق الإنسان في السودان اهتماما لافتا من الدبلوماسيين الغربيين في الخرطوم، وتحظى قضايا النشطاء بمتابعة لصيقة من سفارات الدول الغربية.

وكثيرا ما تظهر البعثات الغربية قلقها حيال الاجراءات التي تتخذها السلطات السودانية تجاه منظمات المجتمع المدني والمعارضين، وتطالب الحكومة على الدوام بتعديل منهجها والسماح بقدر أوسع من الحريات وإتاحة الرأى الآخر بدون قيود.

وحظيت قضية الناشط مضوي ابراهيم باهتمام لافت من الاتحاد الأوروبي، حيث زاره في مقر احتجازه خلال مارس الماضي، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لحرية الدين والمعتقد جان فيغل، وحث السلطات السودانية وقتها على إطلاق سراحه.

وواجه مضوي تهما تحت المواد (66، 65، 64، 53، 51، 50 و21) من القانون الجنائي لسنة 1991.

وشملت التهم تقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة وتصل عقوبة الإدانة بهذين الاتهامين إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

كما اتهم بالتجسس ونشر معلومات كاذبة والتحريض على الكراهية ضد الدولة، وتتراوح عقوبة هذه الجرائم الأربعة بين ستة أشهر وعشر سنوات في السجن، لكن الرئيس السوداني أسقط بموجب عفوه كل هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر زار القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم استيفن كوتسيس الناشط مضوي ابراهيم آدم.

واعتبرت الولايات المتحدة الإفراج عن مضوي وأربعة من نشطاء حقوق الإنسان "خطوة إلى الأمام من حكومة السودان بشأن حقوق الإنسان".

ودعت الولايات المتحدة الخرطوم إلى "البناء على هذه الإجراءات الإيجابية وضمان حماية جميع الحقوق السياسية والإنسانية لجميع السودانيين".

وأرجأت واشنطن في يوليو الماضي قرارها برفع العقوبات كليا عن السودان، لثلاثة أشهر، وقالت إنها بحاجة لرؤية مزيد من الخطوات الإيجابية في ملف حقوق الإنسان والسماح بقدر أوفر من الحريات الدينية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

انقسامات حركات التحرر السودانية واسئلة المستقبل: اختلاف الشخصيات وتطابق الحمض النووي[1] 2017-09-09 16:22:30 مالك عقار اير نجنيوفا تاريخيا، شهدت العديد من، إن لم يكن كل، حركات المقاومة والتحرر المسلحة اشكالاً مختلفة من الانقلابات الداخلية والانقسامات. ولكل انقسام في حركة تحرر ما محركاته و دينامياته الخاصة. و الحركة الشعبية (...)

الخرطوم تل أبيب وبالعكس 2017-09-07 11:06:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لا فرق بين ان تكون دعوة السيد مبارك المهدي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، الى إعادة النظر في أمر علاقات السودان بدولة اسرائيل قد صدرت عن سابق تقدير وتصميم، (...)

غواصات سودانية (4-10) 2017-08-29 10:39:54 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقفنا الثلاثاء الماضية عند الغواصة المغفور له الاستاذ عباس ابراهيم النور. وهو مثقف وسياسي سوداني رفيع من نوع الغواصات العابرة للحقب. وقلنا اننا كنا قد طلبنا من هذا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.