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دبلوماسي: الجيش المصري بدأ تشييد المخابز بطلب من وزارة الدفاع السودانية

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الخرطوم 3 أبريل 2019- قالت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الأربعاء إن الهيئة الهندسية المصرية شرعت في بناء "مخابز ووحدات كهربائية" في السودان قبل نحو شهر.

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سفير مصر لدى الخرطوم حسام عيسى

وكشف السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى في تصريحات حديثة أنّ تشييد المخابز جاء بطلب من وزارة الدفاع السودانية.

وكان عيسى قال في تصريحات الأسبوع الماضي إن القوات المسلحة المصرية تعمل على إنشاء عدد من المخابز ومحطات الطاقة الكهربائية في السودان، في إطار دعم مصر للعلاقات المشتركة.

ولم تصدر توضيحات من الجانب السوداني حيال هذه التصريحات التي أثارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي وكانت محل سخرية واسعة.

وانتقد مغردون بشدة موافقة الحكومة السودانية على السماح للجيش المصري بالإقدام على هذه الخطوة التي قالوا إن البلاد لا تحتاجها وأن الأزمة ليست في المخابز.

كما سخر آخرون من السماح بوصول الجيش المصري للخرطوم في حين تدعي الحكومة رفض وجوده في منطقة (حلايب) المتنازع عليها بين البلدين.

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين.



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