دبلوماسي بريطاني يأمل في تقدم محادثات السلام السودانية

الخرطوم 3 فبراير 2018- ابدى سفير بريطانيا لدى السودان مايكل آرون أملا في احراز المشاورات الجارية ي أديس أبابا بشأن السلام في السودان تقدما.

سفير المملكة المتحدة لدى الخرطوم مايكل آرون

وقال أرون الذي أنهي فترة عمله في السودان إن المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان كريس تروت سيكون موجودا في أديس مع زملائه بدول الترويكا لدعم جهود الرئيس امبيكي وفريقه.

وتجرى في أديس هذه الأيام مشاورات على مساري التفاوض حول وقف العدائيات بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب أخرى تستهدف التشاور حول خارطة الطريق المقدمة من الوساطة الأفريقية لتحقيق السلام في السودان.

وفي رسالة سطرها آرون قبل مغادرته الخرطوم ابدى قلقا على الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودانيين.

ومع اقراره بالحاجة الماسة للإصلاح الاقتصادي الا أنه تمنى أن تتمكن الحكومة من اتخاذ التدابير لمساعدة غير القادرين على مواكبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية على رأسها "الخبز".

كما ابدى تفهما لدواعي الاحتجاجات الأخيرة على الأوضاع الاقتصادية وفي ذات الوقت رغبة الحكومة في القيام بمسؤولياتها تجاع الحفاظ على القانون والنظام.

ومع ذلك نوه آرون الى مطالبته بمعية سفراء الاتحاد الأوربي الأسبوع الماضي للحكومة الافراج عن المعتقلين السياسيين في أسرع وقت.

وقال " أنا وزملائي من سفراء الاتحاد الأوروبي هنا في الخرطوم نشعر بالقلق إزاء طول فترة احتجاز العديد من القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين دون تهمة أو محاكمة ".