دبلوماسي صيني يؤكد إعفاء بكين ديونها على السودان حتى العام 2015

الخرطوم 13 سبتمبر 2018- قال سفير الصين لدى الخرطوم لي ليان خه إن حكومة بلاده أعفت ديونها على السودان حتى العام 2015 ضمن اتفاقيات التعاون التي وقعت مؤخرا بين البلدين.

سفير الصين لدى الخرطوم في مؤتمر صحفي الخميس 13 سبتمبر 2018 (سونا)

وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير مطلع هذا الشهر محادثات في بكين مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ الذي تعهد بمساعدة السودان للخروج من ضائقته الاقتصادية عبر منح وقروض تصل الى 600 مليون يوان (88 مليون دولار تقريبا).

وكان البشير التمس في كلمته خلال جلسة المحادثات الرسمية مع بينغ توجيه المؤسسات المالية المتعاملة مع السودان بمراعاة ظروف السودان واقترح إعفاء بعض الديون وتقديم خطة مرنة لإعادة جدولة الجزء الآخر.

وتوقع السفير الصيني خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم الخميس إعفاء الصين للقروض الحكومية على السودان حتى العام 2018 بحسب التزام الرئيس الصيني أمام قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في الثالث من سبتمبر والتي أعلن فيها إعفاء الدول الإفريقية عن القروض الحكومية بدون الفوائد المستحقة حتى نهاية العام 2018.

وتتجاوز ديون بكين على الخرطوم ملياري دولار، ورغم أن اتفاقا جرى بين البلدين قبل عامين بجدولتها، إلا أن السودان فشل في الإيفاء بها.

وأكد الدبلوماسي الصيني تكوين لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين الخرطوم وبكين في كافة المجالات ولمعالجة المشاكل التي تعرقل التعاون بين البلدين.

وأشار الى تقديم الصين منح وقروض للسودان دون مقابل للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية مع توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الزراعة والصناعة والجمارك لدعم العلاقات بين البلدين.

وأوضح السفير الصيني اهتمام بلاده بتشجيع التعاون بين البلدين في مجال البترول الذي يشهد المزيد من التطور.