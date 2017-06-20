دبلوماسي: فقدان أسرتين سودانيتين في حريق برج لندن

الخرطوم 20 يونيو 2017 ـ قال سفير السودان بلندن إن أسرتين سودانيتين فقدتا في حريق برج لانكستر وست ببريطانيا الأسبوع الماضي وأكد بذل سفارته كافة الجهود للوصول إلى معلومات عن الأسر المفقودة في الحادثة.

حريق برج غرينفيل غربي لندن

وأعلنت الشرطة البريطانية الاثنين الماضي ،أنها ترجح مقتل 79 شخصا في الحريق الذي أتى على البرج السكني الذي تسكنه غالبية من المسلمين.

وأفاد قائد شرطة لندن ستيوارت كوندي في لقاء صحافي "نخشى أن يكون هناك 79 شخصا ماتوا أو في عداد المفقودين وبالتالي نعتبرهم من الضحايا".

ومن بين المفقودين رانيا ابراهيم وطفلتيها، السودانيتين،رغم ان رانيا وثقت للحريق عندما بثت فيديو مباشر على سناب شات وفيسبوك،اثناء اشتعال النيران في الطوابق السفلى للمبني، وكانت تروي تفاصيل مايدور أمامها في مشهد مؤثر، دون أن يتمكن أحد من إنقاذهم.

وكشف السفير محمد عبد الله التوم سفير السودان بلندن أن السفارة منذ اليوم الأول تحركت لأداء واجبها في هذا الشأن، واتصلت بقسم المصابين للاستفسار عن السودانيين الموجودين بالبرج السكني.

وقال السفير للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الثلاثاء، إن الجهات المختصة أوضحت لهم أن الوقت الحالي غير مواتي للإدلاء بالمعلومات، وزاد "طلبوا منا مدهم بقائمة أسماء المفقودين وهو ما تم.. تم التأكد من فقدان أسرتين سودانيتين حتى الآن".

وأضاف التوم أنه طلب من الجهات المختصة السماح زيارة المصابين لكنها رفضت معللة بأن الوضع الآن لا يسمح لذلك.

واشار إلى اتصالات أجرتها السفارة مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت الذي وعد ببذل الجهود للوصول لأي معلومات عن السودانيين المفقودين.

وأكد السفير أن جهودهم مبذولة للوصول إلى معلومات عن المفقودين، وكشف عن ترتيبات لتسهيل إجراءات ذوي الأسر المفقودة لزيارة المراكز من أجل الوصول إلى المفقودين.

وندد أهالي الضحايا بالسلطة التي لم تلتفت إلى تحذيراتهم منذ سنوات حول سلامة المبنى.