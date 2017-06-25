دبلوماسي يؤكد عقد مباحثات بين الخرطوم وجوبا خلال أيام

الخرطوم 25 يونيو 2017 ـ أكد دبلوماسي جنوب سوداني، الأحد، انعقاد اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، في جوبا خلال أيام.

سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت ـ صورة من شبكة الشروق

وقال سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت إن اجتماعات السياسية الأمنية المشتركة ستعقد عقب عيد الفطر وستناقش قضايا الحدود وفتح المعابر وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

ووقع السودان وجنوب السودان في العام 2012 على مصفوفة شاملة لتنفيذ اتفاقيات التعاون التسعة بين البلدين تشمل الاتفاقية الأمنية واتفاقية النفط والتجارة وترسيم الحدود والمصارف والحريات الأربع.

وتتبادل الدولتين الجارتين باستمرار الاتهامات بدعم العناصر المعارضة لنظامي البلدين.

وأشار مجلس الأمن الدولي في 11 مايو 2016 إلى اتفاق السودان وجنوب السودان على تفعيل الآليات المتعلقة باللجنة السياسية الأمنية المشتركة، وحث الطرفين على ترسيم احداثيات المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح أو التوصل لاتفاق بشأنها وإخلائها من جميع الأسلحة بما في ذلك منطقة "14 ميل".

وانفصل جنوب السودان عن شمال السودان بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ98% لصالح الانفصال.