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دبلوماسي ينفي ما راج عن اعتزام الخرطوم سحب قواتها من اليمن

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الخرطوم 12 مايو 2018- نفى نائب سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية ما يشاع حول سحب القوات السودانية المشاركة في الحرب باليمن.

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الملك سلمان استقبل البشير بقصر الصفا في مكة الثلاثاء 20 يونيو 2017

وقال أسامة حسن سلمان، إن العلاقات السعودية السودانية "تمر بأفضل حالاتها، بفضل إرادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشقيقهما المشير عمر البشير".

وتابع "وهو ما جعل العلاقات السعودية السودانية متميزة اقتصاديًا وسياسيًا وفِي كل المجالات والأيام القادمة ستدحض عمليًا كل الشائعات حول العلاقات السعودية السودانية المتميزة، والتي ستشهد تطورًا كبيرًا".

وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا عن توتر العلاقات بين الخرطوم والرياض في أعقاب طلب الأخيرة من الرئيس السوداني عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة والابتعاد عن خوض انتخابات 2020، كمدخل لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وكذّب أسامة في تصريح لموقع "سبق" الأخبار التي روّجت لها وسائل إعلام حول انسحاب القوات السودانية من اليمن، مبينًا أن "الرئيس السوداني أكد مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن".

وأشاد بالانتصارات الكبيرة التي تحققها الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وقال: "نسمع رسميًا بالانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات السودانية في عدد من الأماكن التي استقر بها الجيش السوداني".

وأضاف: "ما زالت قواتنا السودانية تعمل بصورة ممتازة، وتحرر المناطق تلو الأخرى، وتقدّم القوات السودانية الشهيد تلو الشهيد؛ دفاعًا عن الحرمين الشريفين، وندعو الله أن يتقبلهم، كما تتقدم قواتنا السودانية في أكثر من محور في اليمن، محررةً المناطق اليمنية بصورة ممتازة".

وقال الدبلوماسي السوداني: "إن القوات السودانية توجد أيضًا على الحدود السعودية، كما تقاتل قواتنا الجوية في كل العمليات الجوية جنبًا إلى جنب ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن".

وكان مسؤول بوزارة الدفاع السودانية قال في تصريحات الأسبوع قبل الماضي، انهم شرعوا في تقييم مشاركة القوات السودانية بالحرب اليمينة ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.



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