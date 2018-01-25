دراسة: السودان تحول إلى سابع مستورد للقمح الروسي عالميا

الخرطوم 25 يناير 2018 ـ كشف معهد دراسات روسي أن السودان تحول إلى سابع مستورد للقمح الروسي عالميا، باستيراده 821 ألف طن من القمح الروسي في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2017.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.

وبحسب دراسة لمعهد دراسات السوق الزراعية "إيكار" الروسي، الأربعاء، فإن السودان تحول إلى سابع مستورد للقمح الروسي عالميا.

وطبقا لتقارير روسية منذ ديسمبر 2014 فإن وزارة التجارة السودانية أعلنت عن فتح خط ائتماني تجاري لتمويل واردات مليوني طن من القمح الروسي إلى السودان، ولإنشاء صوامع لتخزين الحبوب.

وتوقفت الحكومة السودانية عن دعم القمح في موازنة العام 2018 الأمر الذي قاد إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخبز.

وعليه رفعت المخابز سعر قطعة الخبز إلى جنيه بدلا عن 50 قرشا، بعد أن ارتفع سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام من 167 جنيها إلى 450 جنيه.