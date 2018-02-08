دعوات برلمانية في شمال دارفور للإعلان عن فجوة غذائية

الفاشر 8 فبراير 2018 -طالب نائب في برلمان ولاية شمال دارفور الحكومة المحلية بالإعلان عن وجود فجوة غذائية بالولاية.

والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف

واستمع المجلس التشريعي في الولاية الخميس الي بيان من وزارة المالية والاقتصاد حول الإجراءات التي تمت فيما يختص بمعالجة أثر السياسات الاقتصادية الأخيرة على معاش المواطنين بالولاية.

ودعا النائب البرلماني عن دائرة الطويشة سليمان مختار الحكومة لإعلان مواجهة الولاية لفجوة غذائية مع التدخل السريع لحل الأزمات التي يعاني منها المواطنين في معاشهم.

وقال سليمان "نبهنا حكومة الولاية من قبل بحدوث فجوة غذائية الا أنها لم تحرك ساكنا، الولاية الآن تعاني من فجوة غذائية بائنة حتى عملية الدعم الاجتماعي والزكاة ظلت تركز فقط على عاصمة الولاية وتترك بقية المحليات".

من جهتها وجهت النائبة محاسن أبكر انتقادات لاذعه لحكومة الولاية لتجاهلها مواطني محلية المالحة شمال جبل الميدوب وقالت "في وقت سابق تحدثنا عن فجوة غذائية ، لكن الان الأمر أصبح أصعب مما كان عليه".

ونوهت الى ان جوال الذرة بتلك المناطق يتراوح سعره ما بين ألف وثمانمائة جنيه الي الفي جنيه شمال الجبل.

واتهم النائب علي محمد علي الصديق حكومة الولاية بالضعف والتأخر في معالجة وتخفيف أعباء المعيشة.

وقال "هنالك أزمة في الكهرباء وأزمة في المواصلات وأزمة في كل شيء والقضية الآن قضية حكومة الولاية وليست قضية وزارة المالية ".