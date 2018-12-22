 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 22 كانون الأول (ديسمبر) 2018

دعوات في مجلس الشيوخ الأميركي لطرد محمد عطا من واشنطن

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

واشنطن 22 ديسمبر 2018- دعا أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة إلى طرد الدبلوماسي السوداني في واشنطن، محمد عطا، فورا لدوره في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

JPEG - 20.7 كيلوبايت
مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق محمد عطا المولى

وعُيّن المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات محمد عطا قائماً بالأعمال في سفارة السودان لدى واشنطن منذ يوليو 2018.

وبعث السيناتور بوب مينينديز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور باتريك ليهي، نائب رئيس لجنة المخصصات، الجمعة برسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يدعو فيها إلى طرد السفير عطا ومعاقبته.

وفي الرسالة التي اطلعت عليها (سودان تربيون)، أعرب عضوا مجلس الشيوخ عن اعتراضهما الشديد على قبول محمد عطا قائما بالأعمال في واشنطن قائلين إن وجوده كدبلوماسي في واشنطن "إهانة لقيمنا ومصالحنا الوطنية".

وأضافت "نحن نحثك على سحب تأشيرة السيد عطا على الفور، وطلب مغادرته من الولايات المتحدة، وتحديد ما إذا كان السيد عطا يخضع لعقوبات بموجب قانون ماغنيستيكي"

كما أشارا إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنسوبة إلى جهاز الأمن والمخابرات، قائلين إنها مفصلة في التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية حول ممارسات حقوق الإنسان وتوثقها جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وبعد تعيين عطا، أعربت الخرطوم عن أملها في أن يواصل عطا استخدام العلاقات الجيدة التي طورها مع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية لإقناع إدارة ترامب بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي أكتوبر 2017، قررت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان تماشياً مع خطة العمل ذي الخمسة مسارات الذي توصلت إليه الدولتان في ديسمبر 2016.

واتفقت الدولتان على استئناف المحادثات حول تطبيع المحادثات الثنائية ورفع العقوبات المتبقية، خاصة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة صناعة والجيش يلقاها عند الغافل 2018-12-22 20:39:41 بقلم : مجدي الجزولي قدح أهل عطبرة في ١٩ ديسمبر نارا عظيمة يهدي نورها كل ناظر. مجاز نار الحرية قديم في الذاكرة الوطنية، فقد قال الزعيم الأزهري عن الحرية أنها نور ونار من أراد نورها فليصطلي بنارها. طهارة النار هذه ربما علة (...)

(كليبتوقراطية الإنقاذ) أو نظام الهمباتة 2018-12-22 19:18:37 بقلم : عبدالحميد أحمد أبدعت منظمة كفاية الأمريكية نعتاً ملهماً أطلقته على نظام الحكم في السودان فوصفته بأنه (kleptocracy) وهو مصطلح قد يُوَاطِئُ، من اللهجة السودانية الدارجة، كلمة (الهمباتة) وهم قطاع الطرق أو جماعات (...)

خلفَ من قالوا (نَعَم) 2018-12-19 23:09:42 بقلم : مأمون التلب سمعتُ حديثاً لأحد المواطنين، كان حديثاً مُحمَّلاً بشعارات ومحمولات سياسيَّة لا تمتّ لخطابٍ يمسّ احتياجات المواطنين ويُحرِّضهم، من خلال الحديث عن المظالم وانعدام العدالة والمآسي التي دفعت بالشعب إلى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.