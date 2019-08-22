دعوات لأطراف جنوب السودان لتسريع تحركات القوات إلى مواقع التجميع

جوبا 22 اغسطس 2019- حث الرئيس المؤقت لمفوضية الرصد والتقييم المشتركة في جنوب السودان أوغستينو نجوروجي أطراف اتفاقية السلام في جنوب السودان على تسريع عملية تحركات القوات إلى مواقع التجميع.

نائب رئيس اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار ، اللواء ماجير دينج كور في موقع التجميع

وجاء النداء خلال اجتماع استمر يوما واحدا نظمته الكتلة الإقليمية (الإيقاد) في أديس أبابا، الأربعاء لإيجاد حلول لتنفيذ الاتفاقية المنشطة بشأن حل النزاع في جنوب السودان.

وقال نجوروجي "بناءً على ذلك، ينبغي على الأطراف إعطاء التوجيهات والجداول الزمنية بشأن تفعيل العديد من مواقع التجميع في جميع أنحاء البلاد وفي الولايات المعنية كبداية قبل الفترة الانتقالية. يجب على الأطراف أيضًا تقديم التوجيهات والجداول الزمنية لبدء مراكز التدريب في جميع أنحاء البلاد وفي المناطق المعنية، بما في ذلك تدريب الضباط الذين تم تحديدهم لحماية الشخصيات المهمة".

وتم تخصيص قوة موحدة لا تقل عن 83000 من قوات جيش جنوب السودان لدعم تنفيذ اتفاقية السلام 2018.

وفي الوقت نفسه، لفت المسؤول الإقليمي إلى أن وقف إطلاق النار الدائم أدى إلى تحسن عام في الوضع الأمني في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا التي مزقتها الحرب، وزاد "إنني أشيد بجميع الأطراف لمراعاة وقف إطلاق النار الدائم. أن الوضع الأمني ساهم في تحسين الوصول إلى الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك قرارات بعض اللاجئين والنازحين بالعودة الطوعية إلى مناطقهم".

وحث المسؤول اللجنة الوطنية للفترة ما قبل الانتقالية على تنظيم المزيد من تدابير بناء الثقة المشتركة بين الأطراف وكذلك نشر اتفاق السلام بشكل مشترك لتعزيز التفاهم والمصالحة بشكل أفضل في البلاد.

وأردف "يجب على الحكومة الوفاء بتعهدها بتمويل تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها".

كما طالب الاطراف على الإسراع في "إعادة تشكيل لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وجعلها مناسبة لاحتياجات أولئك الذين لن يكونوا مؤهلين للاختيار في القوات الموحدة.