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دعوات لتقديم سلفا كير ومشار الى المحكمة الجنائية الدولية

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كمبالا 14 مايو 2018- قالت مجموعة في الشتات من جنوب السودان ان رئيس البلاد سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار يجب أن يقدما للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية.

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سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار قبل بدء اجتماع مشترك في صورة تعود للعام 2016

وأشارت جالية جنوب السودان الاستوائية في الشتات الأحد الى أن العديد من التقارير اتهمت كلا الزعيمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال زعيم الجماعة فيدريكو فوني في بيان "هناك تقارير بالفعل تجرمهما ويجب توجيه الاتهام إليهما فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في الصراع المستمر".

وأضاف إن نائب الرئيس جيمس واني إيقا ونائب الرئيس الأول تعبان دينق يجب أن يحاكما على الجرائم نفسها.

وزاد "يتحمل القادة الأربعة المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في جنوب السودان ويستحقون مواجهة المحكمة الدولية. وإذا أردنا سلامًا عادلًا فعليهم أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها".

وحث فوني المجتمع الدولي على مساعدة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار، منوهاً إلى أن الشعب فقد الثقة في الزعماء الحاليين.

وأردف " القادة الحاليين هم العوائق أمام السلام، لقد قادوا البلاد منذ عام 2005 ، لكنهم لم يحققوا سوى الدمار في الأرواح والاقتصاد والنسيج الاجتماعي، يجب إزاحتهم".

وفي العام الماضي قالت الأمم المتحدة إن القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات المعارضة المسلحة التي يقودها مشار ارتكبت جرائم حرب خطيرة.

ووثقت الأمم المتحدة في تقرير لها مؤخراً مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري وعمليات الاغتصاب الجماعي والتجنيد للأطفال والهجمات العشوائية ضد المدنيين مع حرق قرى بكاملها من قبل جميع الأطراف في جنوب السودان الذي مزقته الحرب.



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