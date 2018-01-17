دعوات لتوزيع عاجل للأغذية في جنوب السودان

جوبا 17 يناير 2018- قال برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء إن الوضع الأمني في جنوب السودان سيزداد سوءا هذا العام ما لم يتم شراء المواد الغذائية وتوزيعها على ملايين الاشخاص الذين هم في حاجة ماسة في المناطق التي يتعذر الوصول اليها في البلاد قبل بدء موسم الامطار.

نساء يجمعن المساعدات بعد اسقاطها جوا في جنوب السودان في 25 يوليو 2014 ..صورة لـ(سودان تربيون)

ولفت نائب المدير القطري للبرنامج سيمون كاميلبيك الى إن حالة الأمن الغذائي ليست جيدة وأن الحصاد العام الماضي 2017 كان أقل من العام السابق.

وينزلق جنوب السودان في صراع دموي منذ ديسمبر 2013. وأدت الحرب الأهلية منذ ذلك الحين إلى تشريد أكثر من مليوني شخص.

وفي العام الماضي أفاد تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي بأن بداية موسم الجفاف في وقت أبكر من المعتاد سيؤدي إلى تصنيف ما يقدر بنحو 5.1 مليون شخص (48% من مجموع السكان) على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في الفترة من يناير إلى مارس 2018.

وأضاف مدير البرنامج "من المهم جدا أن ننتهز هذه الفرصة أيضا في الشهر الحالي لشراء الطعام وتوزيع المواد الغذائية على المناطق التي لن يكون من الممكن الوصول إليها خلال موسم الأمطار، وتقول المؤشرات أن الوضع الغذائي سيكون أسوأ من العام الماضي "

ولفت المسؤول إلى أنه على الرغم من أن المانحين يدعمون جهود البرنامج وجهود الشركاء الآخرين فإن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الموارد للمساعدة في وضع استجابة فعالة وفي الوقت المناسب لمعالجة الجوع، وزاد "في حين تم تجنب أوضاع المجاعة 2017 ويرجع ذلك جزئيا إلى استجابة واسعة النطاق وكبيرة من قبل برنامج الأغذية العالمي والشركاء، فان حوالي 6 ملايين شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية بالفعل في يناير من هذا العام. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا وأن نعمل معا لضمان الغذاء والمساعدة الغذائية للجميع ".

وفي ديسمبر العام الماضي، أطلقت الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في جنوب السودان نداء للحصول على مبلغ 1.72 مليار دولار لمساعدة ستة ملايين شخص متأثرين بالنزاع والتشريد والجوع في الدولة الوليدة